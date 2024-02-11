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國際
2024-02-11 11:45:37

法國男砌出7.19米火柴版巴黎鐵塔　險因貪方便失落健力士世界紀錄

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法國男搭出7.19米火柴版巴黎鐵塔　險因貪方便失落健力士世界紀錄

法國模型藝術家普勞德（Richard Plaud）使用了70萬根火柴，製作一座高7.19米的艾菲爾鐵塔，想要挑戰健力士世界紀錄，但送審時卻因火柴規格不符而失敗。沒想到8日竟出現大翻轉，這座火柴塔正式被列入健力士世界紀錄。

普勞德為了打造這座「火柴艾菲爾鐵塔」，使用了約706,900根火柴和23公斤黏着劑，耗時4,200小時，直到上月初才完工。他抱着雄心壯志想要挑戰健力士世界紀錄，上一位紀錄保持人是一位黎巴嫩人所創下的6.53米。

只購買沒有頭部的火柴

根據英國《衛報》等外媒9日報道，普勞德自以為打破了世界紀錄，申請將這座作品列入健力士世界紀錄，但結局卻出乎意料，評審們認為他沒有使用市售火柴，而所用火柴亦過度加工，於是拒絕了他的申請。

普勞德首先使用一般火柴，在製作過程中將每根火柴的頭砍掉。但由於厭倦了這個繁瑣的步驟，他向製造商詢問是否可以只購買沒有頭部的火柴，因為這樣他就可以節省一些時間，沒想到這卻成了敗筆。

總監：有點過於苛刻

不過事情突然出現翻轉。8日健力士世界紀錄的網站宣布，他們已推翻先前的決定，並承認普勞德的作品是世上最高的火柴建築。健力士世界紀錄總監麥金利（Mark Mckinley）表示：「我們真的很高興能夠通過普勞德先生的申請，並承認我們對這類型比賽有點過於苛刻了，普勞德先生的嘗試確實令人驚嘆。」

普勞德也在自己的社交帳號上分享這個令人雀躍的消息，帖文中他感謝大家的支持，還預告說冒險才剛開始，暗示未來會有更多作品。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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