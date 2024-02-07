瑞典村莊祼體月曆籌逾37萬　全捐兒童癌症基金會等

瑞典西北部小村莊Jutis每年都會推出公益裸體月曆，今年Jutis已經推出第16本裸體月曆，總共籌得近50萬瑞典克朗(折合約37.2萬港元)，已全數捐給從事癌症研究相關工作的非營利組織或機構，例如兒童癌症基金會。
綜合報道， 1970年代初，Jutis幾乎面臨滅村，事緣在發展林業的過程中大量使用化學藥劑，導致大多數男性罹患癌症、過早死亡，令Jutis幾乎成為一個「寡婦村」。多年後，Jutis村民由於想籌集經費以維護村裡活動中心的屋舍，以及辦理各種村民活動，2008年就推出首本裸體月曆。
第一本裸體月曆是由村內老翁擔綱
第一本裸體月曆是由村裡的老翁率先粉墨登場，全都是村民或是村裡的「知名人物」，例如醫生或市長等，當時每本售價150元克朗，當中20克朗就捐給當地的兒童癌症研究基金(Swedish Childhood Cancer Fund)以及做其他癌症研究的非營利組織。選擇捐款給這些組織，除了紀念過去因為癌症去世的親人，亦因為村子裡有兩個家庭的孩子罹患癌症，村內亦還有不少村民有親人受癌症受苦。後來村內的女性亦加入；隨之亦有推出伴侶合照；2017年為了月曆推出的10周年紀念，找了當初拍第一本月曆的所有模特兒再拍了一輯10年後的自己。