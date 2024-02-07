盲人慘被的士司機丟路邊　導盲犬不負厚望將主人平安帶回家(有片)

加拿大一名視障男子帶著導盲犬搭的士回家，不但慘遭拒載，上車後還被丟在陌生的地方，在無助及無奈下，他的導盲犬竟帶著他徒步走了幾公里路，最後成功將主人平安帶回家，令主人感動不已。

綜合報道，加拿大英屬哥倫比亞省一名視障男子Roland Croteau於上月26日，帶著他的導盲犬Dodger經的士公司「Vernon Taxi」電召的士回家，第一個的士司機以「對狗過敏」而拒載，第二個的士司機則在途中，聲稱找不到目的地，隨意在某個地方就稱抵達，讓他們一人一狗落車，當Roland發現那裡不是他的家時，的士已離去。