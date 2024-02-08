移民英國｜倫敦萬隻狐狸橫行 屢闖民居 仲搭巴士 半夜交配如慘叫(有片)

本港時有野豬出沒，英國倫敦則有狐狸。當地傳媒指，近期有愈來愈多狐狸在白天出動，有的在民居花園家具上懶洋洋地躺著，有的在街上漫步，更有狐狸搭巴士。當地動物慈善團體London Wildlife Trust估計，倫敦目前約有10,000隻「城市狐狸」。

英媒報道，倫敦居民過去有時會在12至2月的狐狸交配季節，被那種高音且如同慘叫的交配聲音吵醒，然而現在於光大化日下亦可見狐狸在街上行走。