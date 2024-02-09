移民英國｜英警奉召到民居調查 被拍到安坐梳化睇Netflix 玩啞鈴4小時

英國大曼徹斯特兩名警員，奉召到一民居查看女戶主的狀況，抵步後發現大門沒鎖，而屋內無人，竟安住屋內「等」女戶主回來。閉路電視拍到兩名警員安坐在梳化上睇Netflix，並評論女戶主之前曾觀看的內容，又可見警員使用戶主的啞鈴健身，據報二人就這樣逗留了近4小時才收隊。
事發在1月3日晚上約10時，英媒指，事件中的21歲女戶主Abbygail Lawton有精神健康問題，救護部門因若干原因擔心她在家中出事，要求警方前往位於韋根(Wigan)的寓所調查。兩男一女警員到場發現大門沒鎖，確定屋內無人後，女警先行離開，但見兩名男同袍「輕鬆一下」(chill)等女戶主回來。
移民英國｜警員蹺二郎腿坐梳化睇電視 更向鏡頭打招呼
屋內閉路電視顯示，兩名男警之後坐在梳化上蹺著二郎腿，評論女戶主最近曾觀看的《穿條紋衣的男孩》(The Boy in Striped Pyjamas)以及其他節目，然後又揀了些節目來看。期間其中一名警員望向閉路電視鏡頭跟女戶主打招呼，說「Hello Abbygail，我知道你在看我們」。其中一名男警曾拿起啞鈴健身。
移民英國｜女事主被指「浪費警力」遭扣留12小時
最終女戶主在失蹤11小時後，於零晨4時在一樹林被其他警員尋回，她拒絕登上警車並因抑鬱而痛哭。她聲稱最終被推上警車，並被警員指浪費警力，扣留她12小時。她回家後才發現上述警員「安坐」在其家中近4小時，遂連同被無理扣留一併向警方投訴。警方稱正調查事件。