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國際
2024-02-07 11:00:00

移民英國｜60呎高「怪物貨倉」驚現住宅區 居民嚇呆 當局曾諮詢 點知問錯隔離街

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巨型貨倉緊貼著多間民居的後園。(互聯網)

巨型貨倉緊貼著多間民居的後園。(互聯網)

英國一個住宅區近日出現一個「怪物級貨倉」，其高60呎、佔地逾16萬呎，且位置就在多間民居的後園旁邊，令居民震驚不已。奇在當局稱曾作諮詢，然而被揭原來「問錯街」，將兩條街撈亂，如今想來個「米已成炊」。

怪物貨倉座落在英格蘭北安普敦郡(Northamptonshire)科比鎮(Corby)的街道Hooke Close旁，緊貼著多間房屋。居民對此訝異不已，批評當局無諮詢，居民Georgie Wallis說︰「如果他們有諮詢說『我們將會興建一座16萬呎的貨倉，並將會阻礙你們的景觀，我顯然會提出反對，但他們並沒有問」。

巨型貨倉緊貼著多間民居的後園。(互聯網) 巨型貨倉緊貼著多間民居的後園。(互聯網) 巨型貨倉緊貼著多間民居的後園。(互聯網) 巨型貨倉緊貼著多間民居的後園。(互聯網) 居民憤怒不已。(互聯網) 居民憤怒不已。(互聯網) 涉事土地前建有工廠，但佔地較貨倉細一半。(互聯網)

移民英國｜居民擔心物業樓價會大跌

據報市政府把Hooke Close與半哩外的另一條街Hubble Road撈亂，諮詢了錯的地方。如今工程如火如荼，居民直呼「眼冤」，並擔心物業價值會暴跌。有居民不忿稱︰「怎會搞錯的呢？而且還不會奇怪為何沒有人提出異議？」

葡萄牙出生的64歲居民Jose Cruz和他的59歲妻子Olga於2011年搬進了這有兩房的半獨立式住宅，他們擔心倉庫高聳在其後院圍牆旁，將令其無法將價值20萬英鎊的房子出售。在超市任職的Cruz表示︰「這真是一場噩夢——建築物將使我們的家變得一片漆黑。」

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據報涉事土地曾建有工廠，但工廠面積較「怪物貨倉」細一半，不會像該貨倉般「遮天蔽日」，而且工廠也已荒廢良久。市政府儘管承認「問錯街」，並說理解居民的不滿，但拒絕收回成命，堅持完成工程，指項目之前已在網上公開，並發布了新聞稿，流程並未違法。項目預計於今年稍後竣工。

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