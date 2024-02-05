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國際
2024-02-05 16:43:13

網紅分享多年前單身時照片　背景竟發現老公身影　網民：緣份天注定！

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網紅分享多年前單身時照片　背景竟發現老公身影　網民：緣份天注定！

32歲的Jenn去年12月在IG上分享了一張她在2012年拍攝的照片，只見照片中她手拿玻璃杯坐在劇院咖啡館，而身後的背景中出現了一個熟悉身影，竟然是Jenn的老公喬恩 (Jon Liddell)。Jenn在IG上寫道：「看到這個我仍然渾身發抖。」

姻緣真是天注定？馬來西亞一名網紅Jenn Chia日前在IG上分享了一個令她顫抖的巧合。原來她無意間發現在2012的一張照片背景中，竟然拍到了她現在的老公，而那時兩人都還不認識，讓人直呼真是太有緣份。

兩人相遇前已有合照

32歲的Jenn去年12月在IG上分享了一張她在2012年拍攝的照片，只見照片中她手拿玻璃杯坐在劇院咖啡館，而身後的背景中出現了一個熟悉身影，竟然是Jenn的老公喬恩 (Jon Liddell)。Jenn在IG上寫道：「看到這個我仍然渾身發抖。」

據外媒報導，照片的拍攝時間點是在兩人相遇的2年前，如今他們已結婚9年。

Jenn說，喬恩是一位在馬來西亞長大的創作歌手，當時他似乎正在售票處排隊等候。「我們在同一個地方，但不知道彼此的存在。」

夫婦:我們相遇在正確的時間

這對夫婦於2014年12月正式相識，並於2023年8月結婚。「我們相遇在正確的時間，如果是以前，這段戀情可能無法持續，我曾是一個自戀的怪物，無知且天真。我花了一年的時間旅行並反思自省。就在那時我們相遇了。」

而她的這篇貼文吸引45.2萬人按讚，Jenn的粉絲都覺得這故事實在太令人感動，還說就像是有一條無形的紅線綁住他們，「真的是太美好了」、「根本就是Taylor Swift的《Invisible String》（隱形線）真實版」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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