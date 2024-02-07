美國大選2024｜尷尬！共和黨內華達州初選 黑利成唯一主要參選人 點解仍輸俾特朗普？

美國共和黨周二在內華達州舉行初選，前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)是唯一主要參選人，最終她雖得票逾三成，但仍然輸掉這場初選。

共和黨在內華達州今屆選戰鬧「雙胞胎」，既舉辦初選卻又有黨團會議。事緣由民主黨主導的州議會早前修例，把本來由政黨管理的初選，改為由州政府管理，令共和黨決定自行另起爐灶，於周四另辦黨團會議。

除了不滿民主黨主導的州議會外，據報推動另搞黨團會議的是特朗普的盟友，故特朗普只參加了內州的黨團會議，而沒有參加內州初選，兩位其他對手雖在名單上，但已經退選，令黑利在內州初選變成唯一參選人。