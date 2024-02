美斯訪香港｜美斯齋坐被噓爆成國際新聞 外國網民點睇？

美斯訪香港「爛尾」收場︰

美斯訪香港|英網民感同身受︰比著我都會嬲!

其中《每日郵報》的報道有逾1,600次分享及逾190則留言。有英國網民對球迷的憤怒反應深表同情,其中獲最多人讚同的留言說︰「公道來說,就算出來5分鐘也好。人們買票並非為了看其他隊員。如果是我也會嬲。」(Fair enough. Even a 5 min stint. People aren't paying those prices to see the other team members. I'd be annoyed too)。

美斯訪香港|網民形容碧咸為「貪婪先生」

亦有留言認為事件不足為奇,直斥「這些球隊只關心錢」(all these teams care about is the money);也有不少英國網民罵碧咸是「騙子」,「拜託,根本無人喜歡這支球隊,他們要的只是美斯。美斯甚麼都沒做!碧咸把事情搞砸了。退錢給他們吧,貪婪先生」(Come on no one actually likes the team. They just want messi. Who's done nothing! Becks messed up there. Give them the money back. Mr greedy.)

美斯訪香港|有網民眾人皆醉我獨醒︰慣怒觀眾是「假球迷」

不過也有部分英國網民認為球員受傷以難以預計及控制的事。亦有人眾人皆醉我獨醒作深層次分析,認為事件是「現代足球的問題所在」,指問題出在很多人只為追星,而非熱愛某支球隊,只有這些「假球迷才願意為一場示範賽支付巨額費用」(only plastic fans are willing to pay large sums for a exhibition match).

