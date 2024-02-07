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國際
2024-02-07 04:30:28
日報

羽田機場取消逾30航班 關東甲信大雪逾200傷

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關東大雪

JR新宿站外積雪。(美聯社)

日本關東甲信地區周一起下大雪，影響多地交通。東京都截至昨中午，有約120人受傷送院，大部分是因道路濕滑跌倒，年齡介乎4至92歲，連同其他地區共有逾200人受傷。東京及周邊地區周一晚一度停電，影響最少1.3萬戶；羽田機場取消逾30航班。當地氣象廳向東京等9個都縣的全境或局部地區發布的大雪警報，至昨晨陸續解除。

大雪影響陸空交通，東京JR橫濱線昨早一度全線停駛，中央本線和青梅線部分路段亦暫停；JR東日本表示，總共有6班列車中途滯留逾10小時，逾1,600名乘客須在車上過夜，其中一名乘客不適送院。

1600乘客列車上過夜

此外，連接新橋到豐洲的臨海交通高架列車百合海鷗號，兩輛列車卡在竹芝站、新橋站和汐留站之間，約550名乘客須在雪中從軌道步行到汐留站。

受路面積雪結冰影響，不少連接各個都道府縣的高速巴士服務暫停，包括首都高等高速公路部分路段一度關閉；羽田機場則有逾30班航班取消，涉及日航及全日空。氣象廳表示，長野市周二上午11時積雪26厘米，東京首都圈和前橋市約5厘米，橫濱市2厘米。儘管降雪高峰期已過，但到低氣壓和潮濕空氣影響，關東沿岸本周一段時間仍有可能持續降雪或降雨。

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日媒提醒 雪上步行別「雙手插袋」

當地傳媒趁大雪提醒民眾，在雪地上行走最好揹背包、空出兩手，步伐不要太大，且不要雙手插袋，或拿著手機邊走邊看，以免滑倒時難以及時應變。同時亦建議穿厚衣服，除保暖亦可在摔倒時起保護作用，並宜挑選防水質料衣物，濕了也不容易著涼。因行人天橋遠離地面，一旦結冰較難融化，故下雪後行天橋要特別小心；而巴士站等地方因積雪被反覆踩踏和車輪輾壓，會格外濕滑。

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