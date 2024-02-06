英國漢尋根發現130年前曾祖母出軌 突增3000名意大利親戚

根據《每日郵報》報導，72歲的退休電腦工程師兼音樂家卜卡在母親過世後又遇到疫情封城，無聊之下他決定開始研究自己的族譜。他將自己的資料輸入基因檢測網站Ancestry.com，很快地就有一位名Jack Torch男子聯繫了他。根據他們的DNA，該網站稱二人有親屬關係，但他們找不到共同的祖先。

英國男子卜卡（Bob Brooker）研究族譜時，發現曾祖母百多年前出軌的秘密。當年曾祖母與一名意大利人有過婚外情，「意大利浪子」才是卜卡的親生曾祖父，因此卜卡突然多了3千多名意大利親戚。

曾祖母在祖父服兵役時出軌懷孕

布魯克開始深入研究，他才發現Jack的祖父安東尼奧(Antonio Tocci) 1891年時曾住在倫敦南部Tooting，而卜卡的曾祖母安妮和曾祖父湯馬斯就住在對面。當時湯馬斯離家到皇家海軍陸戰隊服役期間，安妮與安東尼奧墜入情網，並且懷孕了。卜卡表示，祖母從未被告知真正的父親身分，130年來一直是家族秘密。

「當我得知自己有一半意大利血統時，感到很驚訝。但更令我震驚的是，我發現在意大利有3,000多名我不認識的親戚，顯然安東尼奧當時很受歡迎。」卜卡已經與意大利親戚取得聯繫，希望在不久的將來前往安東尼奧的家鄉意大利科仙朗尼（Frosinone）與一名「新親戚」見面。