熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-06 11:00:00

英國漢尋根發現130年前曾祖母出軌 突增3000名意大利親戚

分享：
英國漢尋根發現130年前曾祖母出軌 突增3千名意大利親戚

英國漢尋根發現130年前曾祖母出軌 突增3千名意大利親戚

英國男子卜卡（Bob Brooker）研究族譜時，發現曾祖母百多年前出軌的秘密。當年曾祖母與一名意大利人有過婚外情，「意大利浪子」才是卜卡的親生曾祖父，因此卜卡突然多了3千多名意大利親戚。

根據《每日郵報》報導，72歲的退休電腦工程師兼音樂家卜卡在母親過世後又遇到疫情封城，無聊之下他決定開始研究自己的族譜。他將自己的資料輸入基因檢測網站Ancestry.com，很快地就有一位名Jack Torch男子聯繫了他。根據他們的DNA，該網站稱二人有親屬關係，但他們找不到共同的祖先。

英國男子卜卡意外發現130年前曾祖母出軌，自己突然多了3000名意大利親戚。（網上圖片） 英國男子卜卡意外發現130年前曾祖母出軌，曾祖父是意大利人Antonio Tocci, 。（網上圖片） 英國男子卜卡意外發現130年前曾祖母出軌，自己突然多了3000名意大利親戚。（網上圖片） 英國男子卜卡意外發現130年前曾祖母出軌，自己突然多了3000名意大利親戚。（網上圖片）

曾祖母在祖父服兵役時出軌懷孕

布魯克開始深入研究，他才發現Jack的祖父安東尼奧(Antonio Tocci) 1891年時曾住在倫敦南部Tooting，而卜卡的曾祖母安妮和曾祖父湯馬斯就住在對面。當時湯馬斯離家到皇家海軍陸戰隊服役期間，安妮與安東尼奧墜入情網，並且懷孕了。卜卡表示，祖母從未被告知真正的父親身分，130年來一直是家族秘密。

「當我得知自己有一半意大利血統時，感到很驚訝。但更令我震驚的是，我發現在意大利有3,000多名我不認識的親戚，顯然安東尼奧當時很受歡迎。」卜卡已經與意大利親戚取得聯繫，希望在不久的將來前往安東尼奧的家鄉意大利科仙朗尼（Frosinone）與一名「新親戚」見面。

Ad Block

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受