英國王室｜查理斯患癌王室輕描淡寫 專家︰亨利立即返英顯示情況嚴重

21:34 更新︰亨利已飛抵倫敦

英王查理斯三世忽爆患癌消息，令各界震驚，儘管白金漢宮的聲明語調正面積極，且輕描淡寫，但有專家指出，與王室不和、身在美國的亨利王子，得悉父王患癌後旋即決定留下妻兒返英，可能反映查斯理斯情況嚴重。

白金漢宮在聲明中提到，查理斯是在早前入院治療前列腺肥大時，發現「另一問題」。聲明稱查理斯感謝醫療團隊迅速介入，及時發現病情，並指他對治療「完全樂觀」(wholly positive)，公布診斷結果是為防止外界猜測，並希望可以有助公眾了解所有癌症患者。聲明指，查理斯會繼續處理國務及官方文書工作，但會聽從醫囑暫停公開活動。聲明未有透露癌症類別和期數，王室消息人士表示並非前列腺癌。白查理斯周一早上由諾福克郡的桑德靈厄姆宮返回倫敦的住所，展開非住院治療。