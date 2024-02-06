英國王室｜查理斯患癌王室輕描淡寫 專家︰亨利立即返英顯示情況嚴重

21:34 更新︰亨利已飛抵倫敦
英王查理斯三世忽爆患癌消息，令各界震驚，儘管白金漢宮的聲明語調正面積極，且輕描淡寫，但有專家指出，與王室不和、身在美國的亨利王子，得悉父王患癌後旋即決定留下妻兒返英，可能反映查斯理斯情況嚴重。
白金漢宮在聲明中提到，查理斯是在早前入院治療前列腺肥大時，發現「另一問題」。聲明稱查理斯感謝醫療團隊迅速介入，及時發現病情，並指他對治療「完全樂觀」(wholly positive)，公布診斷結果是為防止外界猜測，並希望可以有助公眾了解所有癌症患者。聲明指，查理斯會繼續處理國務及官方文書工作，但會聽從醫囑暫停公開活動。聲明未有透露癌症類別和期數，王室消息人士表示並非前列腺癌。白查理斯周一早上由諾福克郡的桑德靈厄姆宮返回倫敦的住所，展開非住院治療。
查理斯、亨利照片及白金漢宮外情況︰
英國王室｜消息人士︰亨利收到通知後 決定立即返英
英國《每日郵報》指，一輛相信接載亨利的Range Rover於周二晚被發現出現在洛杉磯國際機場的貴賓區，估計亨利選擇了最早的飛機班次飛返英國，若猜測沒錯，預料亨利最快會在英國時間周二下午抵達倫敦。
報道引述一名與亨利關係密切的消息人士，指亨利是在接到查理斯通知後，決定立即返英。有王室專家認為，亨利行動如此急趕，「顯示了查查理斯情況的嚴重性」(indicates the seriousness of the King's condition)。但專家同時期望，亨利及查理斯把握時次機會「大和解」。
較早前，英國廣播公司(BBC)引述知情人士指，亨利王子將獨自返回英國，妻子梅根和一對子女將留在加州。報道並，查理斯三世親自把自己患癌的消息告知亨利，也親自通知了王儲威廉、安妮公主、安德魯王子和愛德華王子。