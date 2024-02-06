英國王室｜英王查理斯三世患癌　英媒：亨利王子將返英探望

英國白金漢宮表示，75歲的英王查理斯三世被診斷出患有癌症，已開始接受定期治療。醫生建議查理斯三世在治療期間暫停出席公開活動，但他會繼續如常處理國家事務和官方文書工作。英國傳媒報道，亨利王子(Prince Henry)短期內將返回英國探望父親。

查理斯上月因前列腺肥大接受手術，並住院3晚。白金漢宮表示，查理斯在住院期間，被發現另一個健康問題，經診斷後確認為癌症。查理斯已開始並積極接受治療，對治療抱持積極態度，並期待盡快全面恢復履行公職。根據醫生建議，查理斯會推遲履行面向公眾的公職，但會如常繼續處理國家事務和官方文書工作。