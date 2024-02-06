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國際
2024-02-06 09:27:00

英國王室｜英王查理斯三世患癌　英媒：亨利王子將返英探望

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英王查理斯三世患癌，英媒：亨利王子將返英探望。(AP)

英王查理斯三世患癌，英媒：亨利王子將返英探望。(AP)

英國白金漢宮表示，75歲的英王查理斯三世被診斷出患有癌症，已開始接受定期治療。醫生建議查理斯三世在治療期間暫停出席公開活動，但他會繼續如常處理國家事務和官方文書工作。英國傳媒報道，亨利王子(Prince Henry)短期內將返回英國探望父親。

查理斯上月因前列腺肥大接受手術，並住院3晚。白金漢宮表示，查理斯在住院期間，被發現另一個健康問題，經診斷後確認為癌症。查理斯已開始並積極接受治療，對治療抱持積極態度，並期待盡快全面恢復履行公職。根據醫生建議，查理斯會推遲履行面向公眾的公職，但會如常繼續處理國家事務和官方文書工作。

查理斯感謝醫療團隊的迅速介入，又指及時發現病情，是歸功於他最近的醫院手術。聲明指，英王選擇分享他的診斷結果，目的是為防止外界猜測，並希望可以有助公眾了解所有癌症患者。但內容未有透露癌症類別和期數，王室消息人士就表示，不是前列腺癌。

BBC：亨利王子返英 梅根和子女將留在加州。(資料圖片)

BBC：亨利王子返英 梅根和子女將留在加州。(資料圖片)

BBC：亨利王子返英 梅根和子女將留在加州

英國廣播公司(BBC)報道，身在美國加州的亨利王子已就患癌消息與父親通話，並會在短期內前往英國探望查理斯。報道引述知情人士指，亨利王子將獨自返回英國，但妻子梅根和一對子女將留在加州。

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首相辛偉誠在社交網站表示，祝願查理斯早日康復，而他相信查理斯很快就會完全恢復體力，而全國人民都會祝他一切順利。美國總統拜登表示，很擔心查理斯，希望很快能與他交談。屬英聯邦的加拿大總理杜魯多和澳洲總理阿爾巴尼斯亦分別發文，祝願查理斯早日康復。

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