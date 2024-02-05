熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-05 21:39:45

英8歲女Selena Lau遭車衝入校園撞死 生前鋼琴表演曝光 母受訪崩潰痛哭(有片)

分享：
Selena Lau的父母悲痛不已。(互聯網)

Selena Lau的父母悲痛不已。(互聯網)

英國倫敦溫布頓區去年發生一宗罕見車禍，8歲亞裔女童Selena Lau在學校內參加野餐活動時，與另一名同齡女同學，被一輛闖開學校閘門、衝入校園的四軀車撞死，事件被造成十多名學生及家長受傷。7個月過去，Selena Lau父母接受訪問時，心情仍未平復，其中母親傷痛得在鏡頭前痛哭，而Selena Lau出事前剛完成其鋼琴表演，如今已變成心酸的回憶。

Selena Lau原就讀於倫敦的The Study Preparatory School，誰也沒想過學期的最後一天，本來開開心心的一場校內野餐，會成為她的死忌。當日一名46歲女子駕著一輛Land Rover，撞開學校閘門衝入校園。據報當時Selena Lau剛在學校音樂會上表演完鋼琴演奏，跟同學及家長們準備野餐，卻遇上無妄之災。

Selena Lau當日的演奏英姿近日曝光，令人不勝唏噓。其45歲父母Franky和Jessie Lau日前接受訪問時，心情仍十分悲痛，說如今「每天痛苦地過活」，同時不滿警方緩慢的調查進度。

Selena Lau。(互聯網) 英國《泰晤士報》的報道。(互聯網) Selena Lau出事前的最後表演。(互聯網) Selena Lau的父母悲痛不已。(互聯網) Selena Lau的父母悲痛不已。(互聯網) Selena Lau的父母悲痛不已。(互聯網)

英國社會｜母親悲痛如末日︰我希望躺在那裡的是我

母親Jessie回憶看到女兒的屍體時，哭了起來，「我第一次看到她躺在接待區附近的床上，她獨自一人，嘴裡插著管子，臉上有血跡和瘀傷。這一幕每天每夜都在我腦海中浮現，我希望躺在那裡的是我，而不是她，我希望我能和她交換位置，我願意付出我擁有的一切，把她帶回來」，「這是我的世界末日」。

Jessie也無法忘記當日學校打來的電話，「她(校方人員)說，『快點過來，學校發生了非常嚴重的事。我以為可能是斷了手臂之類，沒想過其他狀況。她的聲音顫抖，說『你必須馬上過來』。」

英國社會｜父自責當日未到場看表演「否則結局可能不一樣」

父親Franky當日正在家工作，他隨即趕往學校，「那時交通非常擠塞，學校被圍封了。警察都在那裡……他們把我帶進禮堂。我看到了我媽和一位朋友，還有其他家長，他們走向我，告訴我Selena走了。」他及妻子如今只想知道真相及獲得公義，同時亦自責當日沒有親身觀看女兒的表演，「那天我們有甚麼可以做，來令結局改變？」自責如果當日有去看表演，「她可能會跟我聊天一會兒，一切可能都會不一樣」。當地警方表示，46歲女司機已因涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，目前獲准保釋候查。

Selena Lau父母受訪片段︰

當日事發後情況︰

Ad Block
回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖） 回南天點算？抽濕機、白醋、梳打粉、防潮濕方法13招（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受