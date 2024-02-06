菲律賓指中國黑客試圖入侵政府網站　中方：屬惡意揣測無端指責

菲律賓表示，有中國黑客試圖攻擊菲律賓總統和政府部門的網站和電郵系統，但被當局阻擋，菲律賓海警說可能與兩國海上爭議有關，正請求中國政府協助防範進一步的攻擊。中國駐菲律賓大使館回應指，菲方個別官員和傳媒在沒有事實依據的情況下，對中國進行惡意揣測和無端指責。
菲律賓資訊及通訊科技部表示，上月有黑客試圖入侵菲律賓總統小馬可斯的電郵和個人網站、資科部的電郵系統，以及全國海岸監視中心的網站，但都不成功，追查黑客使用的IP地址後，發現黑客是來自中國，並使用國企中國聯通的服務。資科部表示，無法確認有政府與黑客攻擊事件有關，強調菲律賓並非要將事件歸咎於任何國家，正請求中國政府協助，防範進一步攻擊。菲律賓海岸防衛隊發言人接受當地傳媒訪問時承認，他們的網站遭到黑客攻擊，不排除事件與菲中兩國在南海的主權爭議有關。
中方：將事件與中菲海上爭議掛鈎言行極不負責任
中國駐菲律賓大使館發言人回應指，菲方個別官員和媒體在沒有事實依據的情況下，對中國進行惡意揣測和無端指責，甚至將事件與中菲海上爭議掛鈎，這種言行是極不負責任。發言人重申，中國政府一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊，不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施從事網絡攻擊等非法活動。中國外交部較早時亦指，網絡安全是全球性挑戰，中國一貫堅決依法打擊各種形式的網絡攻擊，主張各國通過對話與合作，共同維護網絡安全。