蘆筍占卜女巫預言2024：英王室有人離婚、全球政壇有「大事發生」

蘆筍不只拿來吃，竟然能拿來算命！外國一名女巫使用「蘆筍通靈算命」大法，預測2024年英國王室將會有成員離婚或分居、甚至還說全球政壇會發生動盪。
蘆筍占卜師的準確預測
現年67歲女巫帕金頓(Jemima Packington)號稱是全球唯一的蘆筍占卜師，她曾準確預測英國退出歐盟、網球選手安迪穆雷溫布頓奪冠以及英女王伊麗莎白二世的去世。
帕金頓自稱，她從8歲開始接觸算命，並向年邁的姑姑學得這項特殊的算命本事。她的占卜方法，就是拿著她家鄉「沃斯特夏」生產的蘆筍，抓起一把往上面一拋，等待蘆筍落地之後，看著地上排列的情況，去預測未來發生的事情。例如蘆筍是朝前還是朝後？或蘆筍上的孢子如何掉落，這些都是她預測未來所要觀察的細節。
蘆筍占卜師也為2024年做了幾項最新預測:
1.全球政權更迭浪潮
帕金頓稱，全球各地將不斷發生政權更迭狀況，而且規模空前，人們對現階段元首都感到厭倦。
2.英國王室醜聞
王室成員將離婚或分居。
3.英國巴黎奧運表現不佳
2024年巴黎夏季奧運，英國隊很難取得巨大成功。
4.極端主義垮台
英國的極端主義團體將失去支持。
5.美國第一任女性總統
世界領導人將接連死去，美國將迎來首任女總統。
6.英國政治的轉變
英國將在新任元首帶領下重拾活力。
7.電視沒落
領有高薪的大量電視名人將失去工作。
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