關東大雪｜東京積雪5厘米 羽田機場取消逾30航班 JR部分路段停駛

日本關東甲信地區自周一(5日)開始下大雪，氣象廳指，截至周二(6日)上午11時，東京市中心積雪達5厘米，陸空交通大受影響，東日本鐵路多處路段停駛，部分公路關閉，全日空和日本航空從羽田機場起飛的31個航班取消。另有逾百人在雪中摔倒須送院治療。

日本放送協會(NHK)引述東京消防廳指，周一至周二上午9時為止，105人因路面結冰濕滑而跌倒送院，年紀最小為4歲，最年長為92歲，幸未受重傷。另有多宗汽車打滑事故，其中一輛SUV失控與對向貨車相撞，貨車司機受輕傷。