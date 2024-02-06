關東大雪｜東京積雪5厘米 羽田機場取消逾30航班 JR部分路段停駛

日本關東甲信地區自周一(5日)開始下大雪，氣象廳指，截至周二(6日)上午11時，東京市中心積雪達5厘米，陸空交通大受影響，東日本鐵路多處路段停駛，部分公路關閉，全日空和日本航空從羽田機場起飛的31個航班取消。另有逾百人在雪中摔倒須送院治療。
日本放送協會(NHK)引述東京消防廳指，周一至周二上午9時為止，105人因路面結冰濕滑而跌倒送院，年紀最小為4歲，最年長為92歲，幸未受重傷。另有多宗汽車打滑事故，其中一輛SUV失控與對向貨車相撞，貨車司機受輕傷。
長野積雪26厘米
氣象廳表示，長野市周二上午11時積雪26厘米，東京首都圈和前橋市約5厘米，橫濱市2厘米。儘管降雪高峰期已過，但受到低氣壓和潮濕空氣影響，關東沿岸本周一段時間仍有可能持續降雪或降雨。
受積雪影響，東日本鐵路多路段停駛，包括中央本線、峨嵋線、八彥線、上越線、橫濱線和吾妻線的部分路段從首班列車開始停駛。
多條公路關閉
首都高速公路、東名高速公路、中央車道、關越車道、東北自動車道、東京外環道路也有多處路段關閉，料中午過後陸續解封。另外，東京往返大阪、愛知、福島、茨城和群馬等縣的高速巴士部分路線停運。
航空交通方面，羽田機場受大雪影響，全日空周二共取消27個航班，日航取消4個航班。