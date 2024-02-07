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國際
2024-02-07 10:08:00

飛機急墜派遺書？ 小紅書證實了這個消息：都市傳說是真的

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飛機急墜派遺書？ 小紅書證實了這個消息：都市傳說是真的

飛機急墜派遺書？ 小紅書證實了這個消息：都市傳說是真的

有網友在小紅書上分享，原以為飛機失事時寫遺書是都市傳說，想不到真的有人親身經歷過，並指出「遺書事件」後，10年後才敢再搭飛機。

有網友在小紅書上發文，以「飛機顛簸時，空中服務員會發遺書是真的嗎？」做為標題，內文提到，日前出國搭乘美國聯合航空遇到劇烈搖晃，飛機突然下降高度，氧氣面罩也掉下來，空中服務員此時派發紙張，讓乘客寫下遺書。

旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖）

網友遺書寫上「美聯航真垃圾」

網友補充表示，因為自己英文能力不好，看不懂紙上內容也聽不懂機長指示，以為是意見書。他用中文寫了「美聯航真垃圾」來發洩飛機顛簸的怨氣，後來才發現是一張寫遺囑的紙張。他表示雖然之前聽說搭飛機可能要寫遺書是都市傳說，想不到發生在自己身上，不少有類似經歷的網友都紛紛留言和應。

貼文發出後，不少人質疑「沒時間派發東西啦，都劇烈顛簸了，空中服務員是蜘蛛俠還是Iron Man？」、「要是站起來發遺書，很可能需要遺書的就不是你，而是空中服務員了」、「所有機上的人都應該在座位扣好安全帶。」

網民︰10年不敢搭飛機

也有過來人分享，「約2013、2014年時，有個同行的人搭美佳航空（Mega Maldives），當時顛簸嚴重，空姐真的發了遺書，雖然最後轉危為安，但被嚇到近10年後才再次坐飛機」、「一個上過空中服務員培訓課程的朋友跟我說，她們有一堂課就是寫遺書」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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