食安惡作劇｜日本薄餅店員工 揉麵團時撩鼻屎 片段惹眾驚 公司急撲火(有片)

日本有薄餅店爆出疑似「鼻屎麵團」醜聞，一名員工拍片展示撩鼻屎後，把手指插入用作製造薄餅餅底的麵團內。片段曝光後引發民眾譁然，公司隨即下令涉事分店停業，並處分有關員工。
涉事薄餅店是位於達美樂兵庫縣的尼崎市的一間Domino's Pizza，片段可見一名戴著膠手套的男員工，在揉麵團期間用食拍撩鼻孔，接著以中指插入麵團，拍片者隨即發出笑聲及驚呼聲。
店員撩鼻後「換手指」插入麵團 網民︰仍難以接受
儘管涉事店員以食指撩鼻，然後暗中換了中指插入麵團，片段亦隨即結束，未見他之後繼續揉麵團，然而片段仍然令人感到噁心，難保店員在鏡頭後沒有觸踫食材。
Domino's Pizza爆出衛生危機後，發聲明稱片中麵團須在發酵24小時才可使用，而事發後店方已立即丟棄麵團，未有用來製作薄餅。聲明並稱，已嚴肅處分涉事店員，同時就事件道歉，承諾會盡力防止未來再發生類似行為。有網民認為，片段所見的「明顯是一個玩笑」，但仍然令人難以接受，有人則說「我真的無法理解為甚麼有人會錄製這種惡作劇片段，並社交媒體分享」，指就算涉事店員沒有真的把撩過鼻孔的手指插入麵團，也難保沒有飛沫污染麵團。
【速報】ドミノピザ尼崎店の店頭に「諸般の事情により休業するとの張り紙」— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) February 12, 2024
「当店は諸般の事情により当面の期間営業を休止させていただきます。
営業再開は未定」と昨日2/12の日付で店舗前に張り紙されておりました。
バイトさん全員退職だろうな。#ドミノピザ尼崎店 #鼻くそ生地練り込み事件 https://t.co/pxXnu3KIvU pic.twitter.com/0HuT4taFbU