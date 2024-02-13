食安惡作劇｜日本薄餅店員工 揉麵團時撩鼻屎 片段惹眾驚 公司急撲火(有片)

日本有薄餅店爆出疑似「鼻屎麵團」醜聞，一名員工拍片展示撩鼻屎後，把手指插入用作製造薄餅餅底的麵團內。片段曝光後引發民眾譁然，公司隨即下令涉事分店停業，並處分有關員工。 涉事薄餅店是位於達美樂兵庫縣的尼崎市的一間Domino's Pizza，片段可見一名戴著膠手套的男員工，在揉麵團期間用食拍撩鼻孔，接著以中指插入麵團，拍片者隨即發出笑聲及驚呼聲。

店員撩鼻後「換手指」插入麵團 網民︰仍難以接受 儘管涉事店員以食指撩鼻，然後暗中換了中指插入麵團，片段亦隨即結束，未見他之後繼續揉麵團，然而片段仍然令人感到噁心，難保店員在鏡頭後沒有觸踫食材。