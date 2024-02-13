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國際
2024-02-13 18:23:45

食安惡作劇｜日本薄餅店員工 揉麵團時撩鼻屎 片段惹眾驚 公司急撲火(有片)

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涉事店員在揉麵團時撩鼻。(互聯網)

涉事店員在揉麵團時撩鼻。(互聯網)

日本有薄餅店爆出疑似「鼻屎麵團」醜聞，一名員工拍片展示撩鼻屎後，把手指插入用作製造薄餅餅底的麵團內。片段曝光後引發民眾譁然，公司隨即下令涉事分店停業，並處分有關員工。

涉事薄餅店是位於達美樂兵庫縣的尼崎市的一間Domino's Pizza，片段可見一名戴著膠手套的男員工，在揉麵團期間用食拍撩鼻孔，接著以中指插入麵團，拍片者隨即發出笑聲及驚呼聲。

店員撩鼻後「換手指」插入麵團 網民︰仍難以接受

儘管涉事店員以食指撩鼻，然後暗中換了中指插入麵團，片段亦隨即結束，未見他之後繼續揉麵團，然而片段仍然令人感到噁心，難保店員在鏡頭後沒有觸踫食材。

Domino's Pizza爆出衛生危機後，發聲明稱片中麵團須在發酵24小時才可使用，而事發後店方已立即丟棄麵團，未有用來製作薄餅。聲明並稱，已嚴肅處分涉事店員，同時就事件道歉，承諾會盡力防止未來再發生類似行為。有網民認為，片段所見的「明顯是一個玩笑」，但仍然令人難以接受，有人則說「我真的無法理解為甚麼有人會錄製這種惡作劇片段，並社交媒體分享」，指就算涉事店員沒有真的把撩過鼻孔的手指插入麵團，也難保沒有飛沫污染麵團。

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