馬來西亞單親媽媽考慮再婚 男友竟建議過新生活「把兩名孩子送到孤兒院」

馬來西亞一名育有兩名年幼孩子的單親媽媽，近日找到了第二春，沒想到對方竟提出一個「冷血建議」，要她拋棄兩名孩子到孤兒院再婚。這名雙寶媽媽和男友的對話截圖曝光，引起網友熱話。 從截圖畫面可見，這名穆斯林單親媽媽表示自己有兩名孩子，分別是7歲和4歲。自己恢復單身3年，如今打算再婚，但是現任男友建議她把孩子寄宿在孤兒院或宗教學校，周末時才去探望他們。根據馬來西亞的《星洲網》，這名單親媽媽將兩人對話PO到社交平台上。原PO詢問這位單親媽媽，男方為何會這樣建議，以及她是否同意這項建議。這名單親媽媽指男友期望結婚後開始新生活，不要有過去的回憶。男方正在等她的決定，承認後後會馬上提親。

這名單親媽媽指出，「19年前結婚的第一天，我就告訴我的丈夫，我一定要做一個有錢的女人。我當然想和我的丈夫共度一生，但如果我的婚姻注定是短暫的，我希望有能力照顧自己的孩子」。不過原PO向單親媽媽表示，與其有一個不接受自己孩子的男人，不如不結婚。原PO表示，身為母親，孩子的幸福就是自己的幸福，她並指出，「是的，女人一定要有錢，必須有自己的收入。當我們有了收入，我們就有了更多的生活選擇」。 在對話截圖中，這名原PO還反問該單親媽媽，「都單身了3年，為何不能再等多3年？馬來西亞有數百萬的好男人，有處男，也有鰥夫，如果遇到這樣（現任男友）的惡魔，應該離開他」。