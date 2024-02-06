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國際
2024-02-06 15:42:20

「世界最性感」女棋手遭11歲對手KO IG放負：要一周時間才平復心情(多圖)

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博泰斯發片表示與11歲棋手對賽。(互聯網)

博泰斯發片表示與11歲棋手對賽。(互聯網)

21歲的美籍加拿大女棋手博泰斯(Andrea Botez)以其美貌及曼妙身材，被譽為「世界最性感棋手」，近年在國際象棋棋壇大放異彩，連番奪冠。但最近卻遭遇重大挫敗，被年僅11歲的對手KO，「要花一周時間才能從失落中恢復」。

少年奪冠

英國《每日星報》報道，博泰斯從6歲開始跟隨姊姊亞歷山德拉習棋，7歲時參加美國國際象棋錦標賽，13歲年紀輕輕就贏得加拿大全國U8女子以及卑詩省女子國際象棋錦標賽冠軍。人靚加上棋藝出眾，讓她近年迅速成為棋壇焦點，更在網上爆紅，IG帳號61.8萬粉絲。

與未成年新秀對奕

但最近一次比賽卻令博泰斯情緒跌落谷低。她兩周前在IG發文，坦言「輸給一個11歲的對手後，我花了一周時間才恢復過來，並終於發了這篇文」。隨後又上傳短片，caption寫道，「睽違多年的首場國際象棋錦標賽，賽前非常興奮的我，卻在分組賽遇到超強的11歲對手」。從影片中可見，她至少跟4名未成年棋手對賽。

博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯上傳與年輕對手作賽短片。(互聯網) 博泰斯上傳與年輕對手作賽短片。(互聯網) 博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯IG圖片。(互聯網) 博泰斯與姊姊亞歷山德拉是棋壇姊妹花。(互聯網)

網民湧入安慰

網民紛紛留言安慰，還趁機大讚博泰斯美艷，不少人表達傾慕，稱「我很願意輸給你，我的女王」、「我覺得即使我知道怎樣下棋，只要你坐在對面，我的腦袋就會立即空白」。也有人打趣說，「應該要幫對方買餅乾和零食，然後要求交換一場和局」、「孩子是無情的」。

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博泰斯與亞歷山德拉是國際知名的棋壇姐妹花，她們憑藉著精湛棋藝與美貌吸納大批粉絲，共同經營的「BotezLive」頻道分別在YouTubeTwitch達到143萬和127萬訂閱。博泰斯也會在個人社交賬號發布性感照片，以及分享她另一興趣、當音樂DJ的工作點滴。

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