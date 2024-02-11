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國際
2024-02-11 12:40:00

9級地震準備來襲？時空旅人示警「2024連爆毀滅性災害」：比去年更糟

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時空旅人斷言今年初將會發生數個「毀滅性」天災。（圖／示意圖／取自pexels）

即時中心／綜合報導

美國一名自稱是穿越2671年的「時空旅人」阿拉里克（Eno Alaric）日前在TikTok抖音發布預言警示影片，聲稱地球將在2024年發生數個「毀滅性」天災，讓部分民眾感到相當恐慌。

時空旅人斷言今年初將會發生數個「毀滅性」天災。（圖／示意圖／取自pexels）

據《每日星報》報導，自稱是穿越2671年的「時空旅人」阿拉里克先前曾指出，美國、墨西哥及南美洲地區會在1月29日迎來因熱浪引起的多個颶風；位於德州的休士頓將在2月7日遭遇史上第一場F6（藤田級數）等級的龍捲風將整座城市摧毀，而這也是場「人類史上最具破壞力的龍捲風」。

到了4月2日，一場名為「大約翰（Big John）」的9.8級強震將摧毀舊金山及大部分城市，該起地震所引發的海嘯將襲擊加州海岸線，造成更嚴重的災害，需要到2035年才得以重建。

影片曝光後，不少網友都堆此感到驚慌，紛紛留言直呼，「好可怕哦」、「看來是只有美國遭殃，請問倫敦安全嗎？」，不過也有不少網友認為，這位時空旅人根本只是在危言聳聽罷了，笑說「世界地圖只有美國」、「看來我在美國之外都很安全」。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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