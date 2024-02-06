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地產
2024-02-06 18:23:50

上月樓花預售捧蛋 4個月內私樓3次現零申請 新地十四鄉項目撤回│新盤動態

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上月樓花預售捧蛋 4個月內私樓3次現零申請 新地十四鄉項目撤回｜新盤動態

上月樓花預售捧蛋 4個月內私樓3次現零申請 新地十四鄉項目撤回｜新盤動態

地政總署周二(6)公布，今年1月份未有接獲預售樓花同意書申請，為去年10月後，4個月內第3次出現未有私樓項目申請預售情況。

至於新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉大型發展項目第1A1B期，均於上月撤回預售申請，分別提供781伙及794伙。新地副董事總經理雷霆表示，由於有關項目建築及設計上作出優化，因應申請程序的要求，集團上月需要先撤回預售申請，而現時已重新提交有關項目的預售樓花同意書申請。

截至上月底，全港滾存待批預售單位回落至不足1萬伙水平，僅錄7,717伙，較去年12月份10,345伙，按月大減2,628伙或25.4%，連跌8個月外，更創20203月後、近4年新低。

上月樓花預售捧蛋 4個月內私樓3次現零申請 新地十四鄉項目撤回│新盤動態

新地十四鄉項目計劃興建46幢16至31層的分層住宅物業，總樓面約651萬方呎，提供約9,700伙。(資料圖片)

十四鄉項目補地價金額逾196億元

新地十四鄉項目補地價金額合共超過196億元，屬近年市場上最大型的私人住宅補地價項目。資料顯示，項目佔地逾805萬方呎，計劃興建461631層的分層住宅物業，總樓面約651萬方呎，提供約9,700伙，規模貼近提供10,642個單位的藍籌屋苑沙田第一城。

項目早於2022年7月起分階段申請預售樓花同意書，第1A期預計入伙日期為20256月底；而第1B預計入伙日期同為20256月底。雷霆曾透露，項目預計最快今年推售。

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