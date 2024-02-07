中原獨家代理城軒 折實價768萬起 下周六開賣｜土瓜灣新盤

價單共涉30伙，現已沽2伙；待售單位涵蓋兩房及三房，實用面積分別為510方呎及708方呎。(林俊源攝)

由裕泰興發展的土瓜灣馬頭角新盤「城軒」今日(7日)委託中原地產作為項目獨家代理，裕泰興董事總經理羅秉業表示，項目近日更新價單，最高總折扣現增加至20%，包括「120天現金優惠付款計劃」的13%折扣；買家於本月14日至今年4月6日期間購買項目單位，可獲得額外6%龍年新春折扣，以及文化村會員1%折扣。

增設 720 天先住後付付款計劃

裕泰興董事總經理羅秉晉表示，項目新增「720天先住後付付款計劃」，買家只需付折實樓價6%便可入住，期間提前成交，可獲2%直接扣減樓價優惠，項目還另設最高3.75%從價印花稅優惠。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，今年九龍區全新一手新盤潛在供應超過1.7萬伙，但當中未有土瓜灣新供應，城軒獲得不少區內客及分支家庭客查詢，亦相信新價單新優惠可吸引外區換樓客及上車客入市，起動龍年樓市，加上美國息口見頂，減息日子漸近，租金回報亦穩步上升，料可吸引投資收租客偷步入市。