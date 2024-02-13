中原：十大屋苑4日農曆年長假期零成交 有紀錄以來首見｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得0宗成交，上周則錄4宗，而4天農曆新年公眾假期亦未錄成交，屬有紀錄以來首見。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年節日氣氛濃厚，買賣雙方均忙於慶祝及離港外遊，近日睇樓活動亦明顯減少，加上樓市前景未明朗，市場暫未有利好消息刺激市況，而且不少買家對月尾財政預算案觀望，對入市態度猶豫，令交投氣氛較淡，成交量小陽春未有出現。
2月份各區交投淡靜
港島區方面，三大屋苑均未錄成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，新春期間，整體交投氣氛較淡，其中太古城2月份暫錄約4宗買賣，而新春4天假期亦未錄成交，料部分買家觀望月尾財政預算案會否推利好樓市措施，入市氣氛較為觀望。
九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，農曆新年期間入市氣氛低迷，黃埔花園本月亦暫時只錄得1宗買賣。由於高息環境持續，利淡因素未除，亦缺乏利好消息，樓市前景未明，令置業人士入市信心不足，再加上節日關係，令樓市靜上加靜。
至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，普羅大眾均忙於慶祝農曆新年，暫時擱置睇樓活動，其中嘉湖山莊本月暫錄約5宗成交。他相信，農曆新年過後睇樓活動將恢復，交投才會回穩。