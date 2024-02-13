中原：十大屋苑4日農曆年長假期零成交 有紀錄以來首見｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得0宗成交，上周則錄4宗，而4天農曆新年公眾假期亦未錄成交，屬有紀錄以來首見。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年節日氣氛濃厚，買賣雙方均忙於慶祝及離港外遊，近日睇樓活動亦明顯減少，加上樓市前景未明朗，市場暫未有利好消息刺激市況，而且不少買家對月尾財政預算案觀望，對入市態度猶豫，令交投氣氛較淡，成交量小陽春未有出現。