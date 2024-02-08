中銀香港夥中原地產及中原按揭推「租樓易」貸款優惠 助租客預繳全期租金

中國香港(2388)夥拍中原地產及中原按揭推出全新「租樓易」貸款優惠(中銀分期「易達錢」－免息優惠)，手續費低至每年2.5%，並為來港高端人才提供一站式安居服務，以滿足客戶的租樓買樓需要。 是次中銀分期「易達錢」－免息優惠為透過中原地產物色心儀租盤的客戶提供靈活資金，助其一筆過繳交全期租金，以及按金和代理費等其他開支。貸款方案為客戶提供12個月或24個月的還款期選擇，合資格客戶可透過利息回贈獲利息豁免，手續費低至每年2.5% (即實際年利率可低至4.8厘)。即日起至今年4月3日，客戶只需透過中原按揭網站或手機應用程式於中銀香港中銀分期「易達錢」專頁線上提交申請，並在4月30日之前成功提取貸款，更可專享高達688元的現金回贈。

新來港定居人士去年按揭申請筆數按年增 53% 中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，新來港定居人士對按揭及私人貸款有一定需求，截至去年12月底，該客群透過中銀香港按揭申請筆數按年增長53%，而中銀分期「易達錢」私人貸款的申請筆數亦按年增長23%。今次中銀香港很高興夥拍中原地產及中原按揭推出一站式安居服務，透過三方的強大網絡及專業服務優勢，全方位照顧來港高端人才的租樓、置業、貸款及各項銀行服務的需要。中銀香港亦特設「來港高端人才按揭專隊」，並於「置業專家」手機應用程式推出「來港高端人才」專區，助他們盡早在港置業安居。

中原：平均每月促成 1600 宗租賃成交 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，自推出各類人才輸入計劃後，私人住宅租賃需求激增，以中原成交統計爲例，平均每月促成1,600宗租賃成交，租賃需求激增令租金上揚。據差估署指數顯示，去年私人住宅租金升6.6%。是次推出中銀分期「易達錢」－免息優惠，讓租客可預繳全期租金；預計此舉將受業主歡迎，使租客有較大機會可爭取租金議價空間；對業主而言，租客一次預繳全期租金變相降低欠租風險，租金回報更有保障，更無需每月收租，省時省力。此外，計劃可連按金及佣金等開支一併借貸，減輕租客新居入伙開支壓力。相信此次合作推廣將為中銀香港、中原地產及中原按揭帶來更多的機會和客戶。

為高端人才特設「人才置業大使」專組 中原按揭董事總經理王美鳳稱，過去一年隨著各項人才輸入計劃的推出，觀察到來港人才的租樓、置業需求愈來愈多，是次與中銀香港及中原地產三方攜手合作，為客戶提供「一站式安居服務」，透過中銀分期「易達錢」－免息優惠，手續費低至每年2.5% (即實際年利率可低至4.8厘)，屬現時市場上具吸引力的非抵押貸款優惠，讓租客可輕鬆應付租賃各項開支之外，在租約期向業主一筆過繳付全期租金，往往能增加業主信心，租客遂有較大優勢覓得心儀租盤，為租客及業主締造雙贏局面。