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地產
2024-02-09 04:30:29
日報

主打兩房｜泰峯龍年搶閘 涉807伙

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泰峯

「泰峯」樓花期長約16個月，圖右為王惠貞，左為黃浩賢。(林俊源攝)

焦點新盤龍年蓄勢待發！由王新興集團發展、位於九龍灣觀塘道55號重建項目命名「泰峯」(Uptown East)，並邀請新世界發展(017)成為策略性合作夥伴。該盤提供807伙，當中兩房戶佔逾一半，最快新春後上載售樓說明書。

王新興集團董事總經理王惠貞指，「泰峯」為集團在港首個房地產發展項目，已獲批預售樓花同意書，會按市況推售，定價參考項目特質。示範單位設於荃灣愉景新城，將提供4個單位，惟尚未公布戶型。項目預計關鍵日期2025年6月底，樓花期長約16個月。

集團銷售總監陳芷湄稱，項目由兩座樓高40層住宅大樓組成，標準戶涵蓋開放式至三房，實用面積273至774方呎。當中兩房佔421伙最多，面積428至671方呎；其次為一房涉173伙；三房及開放式各提供103伙及64伙；另有46伙特色戶，面積235至3,415方呎。

哈羅國際學校進駐商場

「泰峯」基座設有3層商業樓面，樓面面積逾5萬方呎。王惠貞指，商場出租為主，計劃以教育為主題，透露哈羅香港國際學校承租約一半商場樓面面積將開辦幼兒園。

新世界將提供物業管理服務

Vertical Journey Ltd(新世界發展附屬子公司)總監黃浩賢稱，是次合作為「泰峯」的銷售策劃顧問提供意見外，亦於項目落成後，集團旗下新世界物業管理將提供物業管理服務。

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「泰峯」前身為啟德大廈，翻查資料，王新興集團於2016年4月透過強拍以22.93億元統一業權，及後於2022年以30.61億元完成補地價，按總樓面面積約52.6萬方呎計算，每方呎樓面補地價約5,819元；而整個項目投資額超過100億元。

即睇「泰峯」(Uptown East) 最新資訊(House730)

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