九龍灣「泰峯」最快新春後上樓書 基座商場設哈羅香港國際學校幼兒園｜新盤登場

由王新興集團發展、位於九龍灣觀塘道55號重建項目周四(8日)正式命名為「泰峯」(Uptown East)，設有2座住宅大廈，提供807伙，主打兩房單位，預計農曆新年後上載售樓說明書。

集團董事總經理王惠貞表示，「泰峯」已獲批預售樓花同意書，會按市況推售，定價會參考項目特質。項目預計關鍵日期為2025年6月底，樓花期長約16個月。

單位戶型分布方面，集團銷售總監陳芷湄表示，項目樓高40層，標準單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎273至774方呎，其中兩房佔421伙最多，實用面積介乎428至671方呎；一房涉173伙，實用面積336至379方呎；三房提供103伙，實用面積560至774方呎，亦設64伙開放式，實用面積273至287方呎；另有46伙特色戶，實用面積由235至3,415方呎。

王惠貞指，「泰峯」基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，會以出租為主，計劃以教育為主題打造。她透露，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積。