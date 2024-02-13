兔年樓宇買賣重越6萬宗 金額創近8年最少 利嘉閣：料龍年價升5% 量升34%｜樓市數據

綜合土地註冊處最新數據指，截至今年2月7日止，全港暫錄59,889宗樓宇買賣登記，涉及成交總值約5,137.68億元，預測去年兔年全年登記量值最終可達60,220宗及5,166億元，料將較前年虎年(2022年2月1日至2023年1月21日)的57,298宗及5,753.84億元，分別升5.1%及跌10.2%。當中登記量從歷史谷底回升，重越6萬宗大關，惟仍屬史上次低水平，而成交總值則連挫2年，創近8年最少。
去年一手住宅表現最好
利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，剛過去的兔年樓市交投在反覆中略升，買賣登記量告別虎年的歷史新低，展望今年龍年在減息及新增人口住屋需求帶動下，有望穩步再升。回顧各類物業市場，一手住宅在兔年(2023年)表現最好，去年初防疫措施陸續鬆綁，並於2月初全面通關，刺激一手買賣連月倍數式彈升，帶動3月及4月份的一手私宅買賣登記量大反攻。
之後在第2及第3季期間，按月在700至900餘宗反覆徘徊，時至第4季在加息壓力持續下而轉冷，惟至兔年年尾的12月及今年1月，則因樓市減辣及息口觸頂而再次轉旺。總結兔年全年，截至2月7日止，全港共錄一手住宅買賣13,220宗，較虎年的10,639宗已大漲24%，為各類物業中升幅最大者；而成交總值比對虎年更大升35%，錄得1,422.66億元。
兔年二手登記量 按年僅微升2%
二手住宅市場方面，兔年買賣登記量亦隨大市回升，主要受惠年初疫情漸散及通關的利好因素推動，令首季買賣表現突出。不過，次季開始，最急切的入市需求消化後，因應經濟復甦進度不似預期，買家入市步伐再次轉慢，令按月買賣回軟；加上年中起息口漸加，進一步窒礙買家置業意欲，令二手市場出現膠著狀態。總結兔年截至2月7日，全港暫錄37,271宗二手住宅買賣登記，涉及總值2,830.72億元，登記量值較虎年分別微升2%及跌6%。
非住宅物業去年表現最差
非住宅物業市場去年表現最為遜色，受制通關後經濟恢復速度緩慢，各行業投資擴充的意欲不大，加上去年港股表現不濟，不斷反覆尋底，兼逢息口急促上升，大大窒礙投資意欲，在缺少企業客及投資者推動下，非住宅物業整體表現最終不如人意。結果導致兔年全年非住宅登記量值暫只錄得9,398宗及884.30億元，分別跌穿萬宗及千億元水平，按年分別跌8%及急挫48%。當中登記金額大瀉，主因是虎年曾錄得數項以百億元計的巨額商廈，疑似內部轉讓登記抽高基數所致。
今年高才專才續湧港 料助推高量值
展望龍年，陳海潮相信市場利好因素將逐漸浮現，包括農曆節慶長假過後，發展商將積極推盤，配合若財政預算案有撤辣及刺激經濟新舉措，將為樓市帶來小陽春。此外，高才及專才湧港下，料趁樓價低水入市，可帶動交投量價逐步企穩回升。至於次季及年中相繼有息口趨降及新投資者入境計劃，對經濟帶來的直接刺激，以及對樓市的間接利好，將推動下半年包括非住宅物業在內的整體樓市造好，預期龍年樓市將有力反彈，整體樓宇買賣登記量料升近三成半(33.7%)，上試80,500宗水平，涉及登記金額料達7,200億元。至於住宅樓價，於龍年料有力錄得約5%至8%的升幅。