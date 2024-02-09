利嘉閣地產管理層敬賀新春 恭祝全港市民 龍年吉祥 萬事亨通

新春佳節將至，利嘉閣地產主席施慧勤(左)與利嘉閣地產總裁廖偉強(右)特此向全港市民及所有尊貴客戶拜早年。

施慧勤祝願香港樓市「祥龍獻瑞，成交旺盛」，香港市民安居樂業。她表示，回顧過去一年，地產市道不穩，公司亦面對不少挑戰；慶幸公司人才濟濟，出色的管理層、加上拼搏的前線及後勤員工，大家上下一心，迎難而上，相信公司在新一年可以再創佳績。

新春佳節將至，利嘉閣地產主席施慧勤與利嘉閣地產總裁廖偉強特此向全港市民及所有尊貴客戶拜早年，祝願大家「龍年吉祥，萬事亨通」。隨着香港經濟復甦，加上外來人才來港，相信龍年社會必定會「龍來運轉」，樓市亦可望「龍圖大展」！

施慧勤指出，利嘉閣地產素來重視對員工的培訓和發展，2023年更獲香港管理專業協會(HKMA)特別頒發「DSA 55周年成就獎」，成為歷年獲得「傑出銷售員」獎項人數最多的十家企業之一，印證公司的專業服務質素多年來一直保持高水平，並且受到社會大眾的認可。展望新一年，利嘉閣將繼續為客戶提供卓越的房地產服務。

廖偉強祝願甲辰年香港經濟民生「鯉躍龍門，樓市高升」，市民大眾豐衣足食。隨着香港政府大力推動「輸入人才計劃」，移居本港的人才數目明顯增加，為整體香港帶來新動力。移居本港的專才，不但推動零售消費，亦為樓市帶來更多剛性需求。