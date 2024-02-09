城軒加推14伙 高層戶為主 折實平均呎價1.86萬｜土瓜灣新盤

由裕泰興發展的土瓜灣單幢盤「城軒」早前推出新春優惠折扣，連日來市場反應理想，發展商趁勢加推2號價單共14伙，折實平均呎價18,642元，由於今批單位以高層為主，景觀更佳，故價錢比首張價單尚餘28伙的折實平均呎價16,166元，高約15.3%。

是次加推單位分布於25至32樓的A及B室，實用面積510及708方呎，屬兩房及三房間隔，價單定價由1,118萬至1,730.8萬元，呎價介乎21,922至24,446元。扣除最高20%折扣後，單位折實售價由894.4萬至1,384.64萬元，折實呎價介乎17,537至19,557元。

最低售價單位為25樓A室，實用面積510方呎，兩房間隔，折實售價894.4萬元，折實呎價約17,537元。另外，發展商為買家提供相當於樓價的3.75%代繳印花稅優惠，以此單位計，可獲回贈約33.54萬元。