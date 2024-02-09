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地產
2024-02-09 15:00:00

城軒加推14伙 高層戶為主 折實平均呎價1.86萬｜土瓜灣新盤

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城軒加推14伙 高層戶為主 折實平均呎價1.86萬｜土瓜灣新盤

城軒加推14伙 高層戶為主 折實平均呎價1.86萬｜土瓜灣新盤

由裕泰興發展的土瓜灣單幢盤「城軒」早前推出新春優惠折扣，連日來市場反應理想，發展商趁勢加推2號價單共14伙，折實平均呎價18,642元，由於今批單位以高層為主，景觀更佳，故價錢比首張價單尚餘28伙的折實平均呎價16,166元，高約15.3%

是次加推單位分布於2532樓的AB室，實用面積510708方呎，屬兩房及三房間隔，價單定價由1,118萬至1,730.8萬元，呎價介乎21,92224,446元。扣除最高20%折扣後，單位折實售價由894.4萬至1,384.64萬元，折實呎價介乎17,53719,557元。

最低售價單位為25A室，實用面積510方呎，兩房間隔，折實售價894.4萬元，折實呎價約17,537元。另外，發展商為買家提供相當於樓價的3.75%代繳印花稅優惠，以此單位計，可獲回贈約33.54萬元。

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年初八開賣42

發展商同步公布銷售安排，將於下周六(17日、年初八)以先到先得方式發售42伙，折實售價由768萬元起；另推出33AB室兩伙連天台特色戶，於下周三(14日、年初五)起招標，招標期至今年46日，每日截標。

「城軒」位於馬頭角美善同道6、8及10號，已屆現樓，提供48伙，每層設2伙，只提供兩房及三房套間隔，實用面積分別為510及708方呎。項目最大優勢是距離港鐵土瓜灣站僅約2分鐘步程，而且位處名校網，坐擁小學34校網，中學屬於九龍城區，名校林立，無論對家長或投資收租客均有相當的吸引力。

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