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地產
2024-02-11 17:21:35

壽臣山15號洋房4.98億沽　龍年首宗大額成交｜超級豪宅

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「壽臣山15號」5號洋房成交價為約4.98億元，呎價74,400元，為龍年首宗超級豪宅大額成交。

「壽臣山15號」5號洋房成交價為約4.98億元，呎價74,400元，為龍年首宗超級豪宅大額成交。

由英皇國際(163)、中渝置地(1224)及資本策略地產(497)旗下尚家生活合作發展、已屆現樓的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」，於今日(11日，大年初二)促成5號洋房成交，實用面積6,695方呎，五房五套房戶型連健身室，連2,391方呎花園及1,580方呎天台，並連恒溫游泳池、私家升降機及2個停車位，成交價為約4.98億元，呎價74,400元，為龍年首宗超級豪宅大額成交。是次成交價及成交呎價均創出南區本年新高，反映傳統豪宅南區洋房備受市場追捧。
 

楊政龍表示，踏入龍年，集團喜迎「壽臣山15號」再度錄得成交，可見豪宅市場備受歡迎。

楊政龍表示，踏入龍年，集團喜迎「壽臣山15號」再度錄得成交，可見豪宅市場備受歡迎。

英皇楊政龍：繼續惜售 有序加推應市

英皇國際副主席楊政龍表示，踏入龍年，集團喜迎「壽臣山15號」再度錄得成交，可見豪宅市場備受歡迎。屬南區傳統豪宅地段的壽臣山一向供應矜罕，區內洋房更是不少買家的理想居停。是次「壽臣山15號」再獲買家垂青，充分反映買家肯定集團品牌及發展項目質素。未來將會繼續採惜售態度，有序地加推應市。
「壽臣山15號」合共出售3座洋房，套現約18億元。該盤設有15幢低密度豪華獨立洋房，實用面積由3,727至12,073方呎，四房四套至六房六套間隔；每幢洋房尊設私人花園、私人車位以及內置升降機；其中13幢獨立洋房更擁有私人游泳池。
 

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