巨額蝕讓停不了！港島業主勁劈1.2億沽「自製複式戶」帳面慘蝕近2800萬｜二手蝕讓

二手蝕讓情況未見好轉，且蝕幅愈來愈大。市場接連爆出5宗巨額損手買賣，4宗屬港島區，當中虧損金額最大一宗業主狠劈超過1億元沽貨，最終帳面慘輸近2,800萬元，暫為今年最大宗蝕讓個案。

維港峰「自制複式戶」狠劈至8000萬易主

市場消息指，西營盤維港峰中高層B室，為業主「自製複式戶」，實用面積約3,404方呎，四房間隔。原開價2億元，其後降價至1.25億元，仍無人問津，最終狠劈1.2億元或60%，至8,000萬元沽出，呎價約23,502元。

據代理表示，上址附約2,000萬元豪華裝修，單位享極開揚海景。原業主於2015年豪擲近1.08億元一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面虧損近2,780萬元，物業期內貶值約26%，損手金額屬最大宗；若計及其他使費，恐實蝕超過3,450萬元。

「呼吸 Plan 」入市皓畋三房勁輸 38%

中原地產九龍豪宅高級區域營業董事王婉婷稱，何文田皓畋3座低層A室，實用面積約865方呎，採三房套房間隔，另設儲物房。單位坐向東方，望開揚市景，以1,585萬元易手，呎價約18,324元。

王婉婷透露，新買家為專才客，原想租住區內物業，經推介後有感本港樓市見底，加上上址間隔實用，景觀開揚，決定轉租為買，入市上址作本港新居。據了解，原業主於2018年以2,547萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面962萬元離場，單位貶值38%；若計及釐印費等使費，恐實蝕逾千萬元離場。

資料顯示，原業主於2019年透過俗稱「呼吸Plan」的按揭計劃入市，採用發展商當時指定財務公司提供的「Super Mortgage」，承造高成數按揭，其中一按部份涉及最高樓價60%，二按最高樓價為20%，兩個按揭貸款合共不高於樓價80%，按揭年期同樣為5年，期內供息不供本。由於按揭部分最高可達樓價八成，期內買家亦毋須償還本金，再加上今次以蝕讓價賣樓，帳面已損手近38%，即使是次成功沽出單位，料金額不足以付清按揭費用。