恒地一部4項目送買家「新春運轉大紅包」 價值8888元至33888元｜新盤優惠

由今年2月9日(年三十)至3月11日期間，買家選購恒地(一)部旗下4個項目指定住宅單位，皆可獲贈「新春運轉大紅包」，優惠價值由8,888元至33,888元。(林俊源攝)

新春將近，恒基地產(012)現推出「騰龍置業賀新歲」優惠，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，由今年2月9日(年三十)至3月11日期間，買家選購恒地(一)部旗下4個項目指定住宅單位，皆可獲贈「新春運轉大紅包」，優惠價值由8,888元至33,888元。項目包括紅磡「Baker Circle」第2期「必嘉坊・迎匯」和第3期「Baker Circle ．Greenwhich」，啟德「The Henley」第1至3期和「Henley Park」，以及粉嶺北「One Innovale」第1至3期，共涉及420伙，優惠總值達620萬元。

林達民續指，該批優惠最平入場單位為「Baker Circle．Greenwhich」7樓D室，開放式間隔，實用面積212方呎，折實售價369.1萬元，折實呎價約17,410元；「Baker Circle」第2及3期現有84伙待售，買家購入實用面積340方呎或以下單位，可獲贈8,888元大紅包；購入實用面積341方呎或以上單位，可獲贈12,888元大紅包。