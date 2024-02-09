按保數字1月份低位回升 新批按保宗數創近5個月高 金額增逾兩成

受惠政府於去年10月《施政報告》後「減辣」推動樓市交投略為回升，帶動1月份新批及新取用按保量亦有所增加。中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據香港按揭證券有限公司最新公布統計數字，2024年新批按保宗數按月回升26.9%，至1,974宗；金額按月增加20.7%，至101億元，宗數創近5個月新高。同期1月份新取用按保按月再升3.4%，至578宗；貸款額亦按月升5.8%至31億元。

王美鳳續指，與去年同期比較，按保巿場表現則差強人意，今年1月份新取用按保宗數按年大幅減少42.9%，金額按年減少48.5%，新批按保宗數及金額則分別按年減少37.1%及43%，主要基於去年第四季樓市仍屬淡靜，及按保使用率受惠政府放寬按揭成數而降低，新取用按保滲透率最新12月份數字為23%(高位7月：45%)。