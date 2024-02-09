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地產
2024-02-09 15:48:05

按保數字1月份低位回升 新批按保宗數創近5個月高 金額增逾兩成

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按保數字1月份低位回升 新批按保宗數創近5個月高 金額增逾兩成

2024年新批按保宗數按月回升26.9%，至1,974宗；金額按月增加20.7%，至101億元，宗數創近5個月新高。(資料圖片)

受惠政府於去年10月《施政報告》後「減辣」推動樓市交投略為回升，帶動1月份新批及新取用按保量亦有所增加。中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據香港按揭證券有限公司最新公布統計數字，2024年新批按保宗數按月回升26.9%，至1,974宗；金額按月增加20.7%，至101億元，宗數創近5個月新高。同期1月份新取用按保按月再升3.4%，至578宗；貸款額亦按月升5.8%31億元。

王美鳳續指，與去年同期比較，按保巿場表現則差強人意，今年1月份新取用按保宗數按年大幅減少42.9%，金額按年減少48.5%，新批按保宗數及金額則分別按年減少37.1%43%，主要基於去年第四季樓市仍屬淡靜，及按保使用率受惠政府放寬按揭成數而降低，新取用按保滲透率最新12月份數字為23%(高位7月：45%)

按保數字1月份低位回升 新批按保宗數創近5個月高 金額增逾兩成

王美鳳指出，若然政府落實鬆綁樓市，相信可將市場焦點帶回至樓市，提振市場對樓市信心，預料可為今年按巿帶來回升動力，帶動按保數字回升。

利好樓市因素較多 冀為按巿帶來回升動力

展望全年，王美鳳指出，今年利好樓市因素較多，包括息率見頂及年內息率回落可期、政府減辣及擴大人才計劃效用延續等，但息率仍會橫行一段時間、金融市場仍較波動、樓市仍未走出悶局，市場亦關注2月底政府會否在《財政預算案》公布鬆綁樓市決定；若然政府落實鬆綁樓市，相信可將市場焦點帶回至樓市，提振市場對樓市信心，預料可為今年按巿帶來回升動力，帶動按保數字回升。

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