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地產
2024-02-13 18:05:25

新地15商場新春黃金檔期生意額增15%

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新地15商場新春黃金檔期生意額增15%

新地旗下15大商場本月3日至13日(11天)過年黃金檔期人流較去年升約20%，生意額較去年增約15%。

作為全面通關後的首個春節假期，部分關口實施延長或24小時通關；加上各式賀歲盛事成功吸客，為零售餐飲業添動力，不少商戶均提早開市，令市面氣氛更見熱鬧。新鴻基地產(016)旗下15大商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等推出特色賀年主題裝置、賀年市集、年三十倒數晚派對活動，又推出如倍數積分等消費獎賞，濃厚年味成功帶動銷情，本月3日至13(11)過年黃金檔期人流較去年升約20%，生意額較去年增約15%

40%商戶較去年提早開市

新地執行董事馮秀炎表示，今年農曆新年零售黃金檔期由本月3日開始，不少市民因過年出遊，故提早食團年飯及辦年貨，延長春節消費期，又因氣溫急降刺激衣履銷情，有運動鞋店透露上周生意額急升幾倍。零售氣氛愈近過年愈濃厚，全面通關後的首個春節，旅客量亦更勝去年，有旅遊區商場的換禮活動要加碼名額，滿足旅遊來港辦年貨的需要。為把握機遇，不少商戶都全年無休，如在旗艦商場就有近40%商戶較去年提早開市，加上商戶推出不同優惠，包括精選產品低至半價，令場內消費氣氛更勝往年。新地商場舉辦多場迎新春倒數慶祝活動、旅客訪港禮遇、新春激筍推廣活動、大型年宵市集等，成功帶動市民消費意欲。

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衣履及金飾生意最受惠

馮秀炎指，當中以衣履及金飾生意最受惠，過年裝身或送禮意欲推動銷情。尤其是新春假期後緊接情人節，令珠寶金飾更受捧，料生意額按年增約20%。餐飲方面，除公司、團體復辦大型春茗宴飲活動外，不少市民樂於出外與家人、親友團拜、年初二外出享用開年飯，以矜貴食材為噱頭的盆菜及特色賀年美食禮盒大賣，刺激食肆生意按年升至少15%

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