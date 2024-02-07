熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-02-07 08:45:08

新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓

分享：
新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓

新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓

二手樓蝕讓潮持續，市場最新連錄3宗新界半新盤損手買賣，貶值幅度均達到雙位數。

御半山一房3年慘輸232

入伙約4年的屯門御半山新近錄得一宗成交，市場消息指，單位為22A座中層C室，實用面積約386方呎，一房連儲物室間隔，以444.5萬元易手，呎價約11,516元。原業主於2021年以677.2萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損232.7萬元，物業期內大幅貶值34.4%，為眾成交中最傷。

資料顯示，同座中層C室於去年5月以508.8萬元售出，即最新成交價再回落64.3萬元或約12.6%

新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓 新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓

弦海兩房5年貶值近22%

同區另一半新盤、入伙約4年的弦海，市場消息指，最新錄得中層N室兩房，實用面積約447方呎。去年8月開價650萬元放售，最終以496.8萬元沽出，放盤約半年累減153.2萬元或約23.6%，呎價約11,114元。原業主於2019年以634.7萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失137.9萬元，物業期內跌價約21.7%

逸璟．龍灣海景一房呎售1.27

另於201912月入伙的青龍頭逸璟．龍灣，消息指屋苑2座低層E室，實用面積約300方呎，一房間隔，獲專才買家以382萬元承接，呎價約12,733元。原業主於2019年以468.6萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面蝕約86.6萬元，物業期內貶值約18.5%

Ad Block
新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓

逸璟．龍灣獲專才客斥382萬入市海景一房。(資料圖片)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受