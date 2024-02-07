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地產
2024-02-07 04:30:11
日報

樓市淡靜｜新地十四鄉兩期突撤回 私樓錄零預售申請 近月第三次

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新地十四鄉項目撤回

樓市淡靜｜新地十四鄉兩期突撤回 私樓錄零預售申請 近月第三次

雷霆

雷霆稱，西貢十四鄉項目撤回預售申請因建築及設計上作出優化。(資料圖片)

樓市氣氛淡靜，新盤去貨速度放慢，房屋局新公布已落成的現樓貨尾於去年底突破2萬伙，創2004年有統計以來新高，令發展商為旗下樓盤申請預售樓花同意書意欲下降。地政總署公布，上月未有接獲預售申請，屬4個月內第三次出現私樓零申請情況；另新鴻基地產(016)突撤回西貢十四鄉大型發展項目第1A(2)期及1B期申請，共涉1,575伙。

地政總署資料顯示，截至上月底，全港滾存待批預售單位錄7,717伙，為2021年9月後再跌穿萬伙水平，較去年12月10,345伙，大減2,628伙或25.4%，連跌8個月外，並創2020年3月後新低。

新地早於2022年7月起分階段申請西貢十四鄉項目預售，是次撤回申請的第1A(2)期及1B期分別提供781及794伙，預計入伙日期同為2025年5月。新地副董事總經理雷霆表示，由於有關項目建築及設計上作出優化，因應申請程序的要求，集團上月需要先撤回預售申請，現時已重新提交有關項目的預售樓花申請。

日出康城12C期獲批預售

上月2個項目獲批預售，共涉1,053伙，較去年12月3,612伙，按月少2,559伙或70.8%；其中會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12C期提供650伙，預計明年12月底落成。另萬科香港發展的大埔馬窩路19號第1期，涉403伙，預計2026年3月底落成。

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