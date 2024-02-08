海外樓市｜租金收入隨時五五折！澳洲所得稅高達45% 細數包租公扣稅攻略

澳洲的居住成本持續攀升，全國住宅租金每周中位數自2020年8月起，以平均每年8.3%速度增長，2023年12月再創出新高的601澳元(約3,106港元)，即月租達12,400港元。然而海外投資者買澳洲樓亦要面對不少稅務問題，尤其是租金收入稅入場已超過30%，有澳洲稅務會計師表示，租金收入有不少扣稅項目，首兩三年收租物業或可大幅慳稅。

海外樓市｜住宅租金年平均升 8% 悉尼最貴

據地產數據分析公司CoreLogic公布數據，全澳住屋開支飆升，租屋人士需要支付的住屋開支，每年中位數達到31,252澳元(約161,548港元)。全澳住宅租金從2020年8月的每周437澳元(約2,258港元)，上升到2023年12月的每周601澳元，每周租金中位數增加了164澳元(約847港元)，平均每年上升8.3%。

悉尼成為全澳住宅租金最昂貴城市，平均每周745澳元(約3,851港元)；其後是坎培拉，每周為651澳元(約3,365港元)；珀斯居第三，每周630澳元(約3,256港元)；布里斯班每周住宅租金為627澳澳元(約3,240港元)，居第四；達爾文為第五，每周611澳元(約3,158港元)；墨爾本和阿德萊德的住宅租金均為每周565澳元(約2,920港元)。

租金收入上升，對於投資回報而言是好事，然而面對高達45%稅階的澳洲而言，意味租金收入隨時打五五折，卻是不太理想。