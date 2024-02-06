港島新界三房呎價1.1萬有交易 百福花園減價一成沽｜二手樓成交

近月樓市交投放緩，整體樓價整固壓力再現，北角老牌屋苑百福花園呎價持續於1萬元低位徘徊，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角百福花園新近錄得1宗成交，單位為百德閣中層A室，實用面積約715方呎，屬三房兩廳連工人房設計，望向南樓景單位，新近獲買家以765萬元承接，實用呎價低見10,699元，原業主約於2個月前以850萬元放售，最終減價85萬元或一成售出。

蔡嘉駿補充，現時售價較單位原業主於2019年12月以1,000萬元作內部轉讓，短短四年多大幅減價值24%，扣除內部轉讓，原業主於2002年5月以251萬元購入上址，持貨22年帳面大幅獲利514萬元，期間市值勁升逾2倍。