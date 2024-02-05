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地產
2024-02-05 20:52:01

百老匯家族愛掃磚頭 斥1.75億購赤柱SOLACE洋房 近3年豪擲逾10億｜豪宅成交

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百老匯家族愛掃磚頭 斥1.75億購赤柱SOLACE洋房 近3年豪擲逾10億｜豪宅成交

百老匯家族愛掃磚頭 斥1.75億購赤柱SOLACE洋房 近3年豪擲逾10億｜豪宅成交

新一年豪宅市場表現不俗，近期再現著名投資者入市個案。市場消息指，百老匯電器家族斥資約1.75億元入市東立地產旗下赤柱洋房項目「SOLACE」，屬該項目首宗一手成交。

SOLACE」位處赤柱村道5254號，提供6幢洋房，實用面積由約2,4962,787方呎，全屬四房間隔，所有洋房附設裝修，當中3幢伙連家具出售，已屆現樓。據代理表示，最新沽出為54A號洋房，實用面積2,787方呎，成交價1.75億元，呎價約62,792元，買家以公司股權轉讓形式購入洋房。

東立地產陳玉成向傳媒表示，集團目前主力推售「SOLACE」，意向呎價約7萬元；而集團旗下另一個豪宅項目壽臣山道西的「南天第」亦計劃於年內登推出。

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鍾情市區新盤 大手購入15伙港島南岸項目

翻查資料，百老匯家族近年來密密「買磚頭」，尤其鍾情市區新盤，自20215月起計算，近3年間已入手4個新盤合共21個單位，涉及金額超過10億元。當中包括於2022年底至2023年初先後斥資超過4.75億元購入由信和置業(083)與中電(002)合作發展的何文田「ST. GEORGE 'S MANSIONS」合共5伙，當中有單位需繳付樓價15%雙倍印花稅，涉及金額高達1,335萬元。

此外，該家族更是黃竹坑港島南岸項目大手客。先於20215月斥資共約2億元購入8伙由路勁地產牽頭發展的第1期「晉環」；及後再於同年9月擲約1.9億元購入7伙由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的第2期「揚海」。雖然上述兩個項目近月錄得多宗撻訂，惟百老匯家族仍如期成交。

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