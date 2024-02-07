買鐵路盤唔再無得輸！港九新界都有份 最傷3年唔見逾「6球」｜二手蝕讓

樓價下行，市場交投氣氛淡靜，二手蝕讓個案頻現，鐵路盤亦難獨善其身。近日市場連環錄得鐵路盤蝕讓個案，遍及港九新界，共同點是業主持貨年期均於6年內，即在樓市高峰期入市，令其損手幅度達到7位數水平，最傷入市近3年貶值超過600萬元，買鐵路盤不再「無得輸」。

晉環「第一滴血」 兩房勁劈 629 萬沽

市場消息指，黃竹坑站港島南岸「晉環」第1B座高層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔。去年10月以1,630萬元放盤，最後以1,001萬元沽出，放盤約4個月狠劈629萬元或38.6%，呎價約21,118元。原業主於2021年5月以約1,603.6萬元入市，持貨近3年，現轉手帳面勁蝕約602.6萬元，物業期內貶值約37.6%。