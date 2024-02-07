買鐵路盤唔再無得輸！港九新界都有份 最傷3年唔見逾「6球」｜二手蝕讓

樓價下行，市場交投氣氛淡靜，二手蝕讓個案頻現，鐵路盤亦難獨善其身。近日市場連環錄得鐵路盤蝕讓個案，遍及港九新界，共同點是業主持貨年期均於6年內，即在樓市高峰期入市，令其損手幅度達到7位數水平，最傷入市近3年貶值超過600萬元，買鐵路盤不再「無得輸」。
晉環「第一滴血」 兩房勁劈629萬沽
市場消息指，黃竹坑站港島南岸「晉環」第1B座高層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔。去年10月以1,630萬元放盤，最後以1,001萬元沽出，放盤約4個月狠劈629萬元或38.6%，呎價約21,118元。原業主於2021年5月以約1,603.6萬元入市，持貨近3年，現轉手帳面勁蝕約602.6萬元，物業期內貶值約37.6%。
海桃灣三房6年跌價220萬
奧運站屋苑海桃灣亦「見紅」，市場消息指，屋苑3座低層E室，實用面積約592方呎，三房間隔，向東北。原叫價1,150萬元，最終以1,000萬元易手，累減150萬元或約13%，呎價約16,892元。原業主於2018年以約1,220萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面損失約220萬元，物業期內跌價約18%。
沙田第一城本月開齋 三房貶值19%
沙田第一城錄得本月首宗二手買賣，惟屬蝕讓個案。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基指，屋苑14座高層A室，實用面積約819方呎，三房連套房及工人房間隔，坐向西北，享城門河景。去年7月開價約1,280萬元放盤，其後下調至約1,100萬元，日前議價後終以990萬元易手，放盤7個月累減約290萬元或約22.7%，呎價約12,088元。
據了解，新買家為用家，見業主提供吸引議價空間，單位屬屋苑優質戶，從單位相片可見，內櫳有企理裝修，即把握機會入市單位自住。原業主於2019年以1,220萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失230萬元，單位期內貶值約18.9%。
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