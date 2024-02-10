送兔迎龍！上個龍年樓價飆27% 歷史會否重演？

兔年的香港經濟復甦未達預期，樓市亦未能一如所願「兔」氣揚眉，繼虎年樓價跌逾15%後，兔年再跌8.08%。受通關刺激，免年樓市先升後回，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL，第二季曾反彈最多6%，至168.4點；惟及後反彈力度不足，兔年最終失守150點，周五(2月9日)報145.12點，與虎年最後一周的157.87點相比，全年樓價跌8.08%，更創2016年猴年146.8點後的7年新低。與牛年歷史高位185.93點比較，樓價累跌逾兩成。

隨着一手貨尾量急升，發展商積極賣樓套現，新盤更出現集體式減價，甚至低於成本價發售，帶動免年一手交投量重上1萬宗水平，兔年錄10,779宗註冊，較虎年8,919宗增加兩成，成交金額亦重上千億元水平，至1,251.8億元，按年升27%。兔年首10個銷量最高的新盤，合共售出6,772伙，套現463.9億元。其中新鴻基地產(016)屯門兆康「NOVO LAND」、天水圍「YOHO WEST」及大埔白石角「University Hill」包辦兔年銷量最強三甲，合共售出3,346伙，吸金逾205億元。

據中原地產數據，總結兔年(截至2月8日)，全港共錄得39,266宗一、二手私人住宅買賣登記，總值3,643億元，較虎年的37,511宗及3,549億元，分別增加4.7%及2.7%。

減息撤辣樓市有望逆轉

陳永傑表示，樓市受到美國連環加息和準買家入市步伐放慢拖累，即使去年10月底《施政報告》落實「減辣」後，兔年樓價仍未止瀉，部分屋苑樓價大跌30%至40%，令負資產宗數突破2.5萬宗，創超過19年新高，故拯救樓市措施刻不容緩。

他指，即將公布的《財政預算案》，預計將有救市措施出台。若政府再「減辣」，甚至全面「撤辣」，加上美國最快下半年開始減息，在這兩大利好因素下，相信龍年樓市會比兔年更好，由逆境變順境，龍年樓價有望反彈10%至20%，一、二手成交量料增四成，至約5.5萬宗。由於一手現樓貨尾單位總數多達2萬伙，新春過後一手市場勢掀展開龍爭虎鬥。

翻查資料，對上兩個龍年，樓價一升一跌。回顧上一個龍年，即2012年壬辰龍年，在全球資金泛濫及低息下，令本港樓價勁升約27%，CCL由94.75點升至120.66點，當時一、二手買賣多達7.4萬宗，終逼使政府在10月實施買家印花稅(BSD)及加強版額外印花稅(SSD)，壓抑外來需求及短炒。再對上一個龍年是2000年，當年科網股爆破，導致香港樓價陷入谷底，樓價跌約15%。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)