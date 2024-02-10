熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-02-10 08:00:00

送兔迎龍！上個龍年樓價飆27% 歷史會否重演？

分享：
送兔迎龍！上個龍年樓價飆27% 歷史會否重演？

送兔迎龍！上個龍年樓價飆27% 歷史會否重演？

龍年來臨，中原地產藉此祝大家一年事事如意，萬事勝意，財富源源不斷，人人安居置業！

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑為龍年樓市把脈，表示隨着息口見頂，本港經濟逐步好轉，期望龍年樓市可以「運轉乾坤」，走出逆境。

兔年樓市跌逾8%

兔年的香港經濟復甦未達預期，樓市亦未能一如所願「兔」氣揚眉，繼虎年樓價跌逾15%後，兔年再跌8.08%。受通關刺激，免年樓市先升後回，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL，第二季曾反彈最多6%，至168.4點；惟及後反彈力度不足，兔年最終失守150點，周五(2月9日)145.12，與虎年最後一周的157.87點相比，全年樓價跌8.08%，更創2016年猴年146.8點後的7年新低。與牛年歷史高位185.93點比較，樓價累跌逾兩成。

送兔迎龍！上個龍年樓價飆27% 歷史會否重演？

送兔迎龍！上個龍年樓價飆27% 歷史會否重演？

兔年一手交投重上1萬宗

據中原地產數據，總結兔年(截至28)，全港共錄得39,266宗一、二手私人住宅買賣登記，總值3,643億元，較虎年的37,511宗及3,549億元，分別增加4.7%2.7%

隨着一手貨尾量急升，發展商積極賣樓套現，新盤更出現集體式減價，甚至低於成本價發售，帶動免年一手交投量重上1萬宗水平，兔年錄10,779宗註冊，較虎年8,919宗增加兩成，成交金額亦重上千億元水平，至1,251.8億元，按年升27%。兔年首10個銷量最高的新盤，合共售出6,772伙，套現463.9億元。其中新鴻基地產(016)屯門兆康「NOVO LAND」、天水圍「YOHO WEST」及大埔白石角「University Hill」包辦兔年銷量最強三甲，合共售出3,346伙，吸金逾205億元。

送兔迎龍！上個龍年樓價飆27% 歷史會否重演？ 送兔迎龍！上個龍年樓價飆27% 歷史會否重演？

減息撤辣樓市有望逆轉

陳永傑表示，樓市受到美國連環加息和準買家入市步伐放慢拖累，即使去年10月底《施政報告》落實「減辣」後，兔年樓價仍未止瀉，部分屋苑樓價大跌30%40%，令負資產宗數突破2.5萬宗，創超過19年新高，故拯救樓市措施刻不容緩。

他指，即將公布的《財政預算案》，預計將有救市措施出台。若政府再「減辣」，甚至全面「撤辣」，加上美國最快下半年開始減息，在這兩大利好因素下，相信龍年樓市會比兔年更好，由逆境變順境，龍年樓價有望反彈10%20%，一、二手成交量料增四成，至約5.5萬宗。由於一手現樓貨尾單位總數多達2萬伙，新春過後一手市場勢掀展開龍爭虎鬥。

翻查資料，對上兩個龍年，樓價一升一跌。回顧上一個龍年，即2012年壬辰龍年，在全球資金泛濫及低息下，令本港樓價勁升約27%CCL94.75點升至120.66點，當時一、二手買賣多達7.4萬宗，終逼使政府在10月實施買家印花稅(BSD)及加強版額外印花稅(SSD)，壓抑外來需求及短炒。再對上一個龍年是2000年，當年科網股爆破，導致香港樓價陷入谷底，樓價跌約15%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

送兔迎龍！上個龍年樓價飆27% 歷史會否重演？

陳永傑表示，由於一手現樓貨尾單位總數多達2萬伙，新春過後一手市場勢掀展開龍爭虎鬥。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受