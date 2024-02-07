1月一手登記錄949宗 近7個月最旺 一新界盤賣最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月股市表現低迷，拖累樓市氣氛，一手推盤轉慢，料1月份的登記旺勢在2月份無以為繼。綜合土地註冊處數據所得，今年1月全港共錄949宗一手私人住宅買賣登記，較去年12月的907宗微升5%，連升3個月兼創近7個月新高。1月份登記總值微跌8%，錄得91.36億元，連升2個月後回軟，但仍為近7個月次高。 按地區劃分，今年1月份全港三區新盤登記量錄得兩跌一升，當中以港島區的跌幅最巨大，因月內缺乏焦點盤開售，主要靠餘貨零星登記支撐，導致登記量在低位整固；總結1月份港島區一手買賣登記量按月急瀉近半(48%)，只錄得32宗，較前月的61宗減少29宗。雖然登記量大跌近半，惟月內每宗平價售價達5,093.75萬元，較對上一個月的3,777.05萬元大增34.9%，故令買賣登記金額只跌29%，跌幅較登記量輕微，錄得16.30億元。

惟新界一手交投按月升 12% 九龍區方面，跌幅相對輕微，因月內尚有52伙薈鳴及25伙ONE SOHO等登記支撐，令區內二手成交維持在近200宗水平，表現為三區中最平穩；總結該區一手私宅登記共錄得193宗，較前月的202宗微減4%；而月內涉及登記金額則跌14%，只錄得27.81億元，主因月內不少為中細價物業的登記。 至於新界區買賣登記量與另外兩區背馳，按月錄逾一成(12%)升幅，主要受西北區大型新盤低價開售奏效而錄得大量登記所帶動。總結1月份新界區一手私宅買賣登記共錄得724宗，遠遠拋離九龍及港島區，成為惟一錄得升幅的分區。至於月內新界區買賣登記金額錄得47.25億元，按月也升9%，表現明顯較佳。

九龍因月內尚有52伙薈鳴及25伙ONE SOHO等登記支撐，跌幅相對輕微。(資料圖片)