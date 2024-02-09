1月買家印花稅宗數創逾半年高 「辣招」稅款大增九成｜樓市數據

今年1月份錄得62宗涉及買家印花稅(BSD)的入市個案，涉及稅款逾1.48億元，齊創半年新高，相信是受豪宅大額成交增加帶動。(資料圖片)

樓市「減辣」後，刺激包括內地買家在內的非本地客入市。據稅務局最新公布，今年1月份錄得62宗涉及買家印花稅(BSD)的入市個案，為去年6月的72宗後，創逾半年新高；涉及稅款逾1.48億元，較去年12月份的7,780萬元，大增逾九成，創半年新高，相信是受豪宅大額成交增加帶動。

連同反映非首置客入市的雙倍印花稅(NRSD)，以及打擊短炒的額外印花稅(SSD)，1月份三大辣稅合共錄得355宗個案，較去年12月份的377宗，回落5.8%；涉及稅款4.71億元，較去年12月份的3.324億元則升逾四成。