3屋苑成交價時光倒流8年前 荃灣兩房323萬入手｜二手市況

施政報告後樓市陸續迎來利好消息，氣氛逐漸改善，加上樓價已顯著回落，吸引買家入市，農曆新年前夕仍有不少買家趕入市尋寶。近日二手市場上出現3個屋苑二手成交造價時光倒流至2016年、即約8年前水平；當中荃灣私樓兩房單位減至323萬元有交易。

荃德花園高層戶減價 17% 易手

中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信表示，荃灣荃德花園A座高層G室，實用面積約341方呎，兩房間隔，享開揚景致。原開價390萬元，最後累減67萬元或17.2%，至323萬元沽出，造價返回同類單位2016年水平，呎價約9,472元。