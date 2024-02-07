50指標屋苑買賣按周少3% 創8周新低 新春二手交投漸收爐｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，臨近農曆新年節日氣氛濃厚，買賣雙方忙於準備過年，二手屋苑交投逐漸「收爐」。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1月29日至2月4日)共錄69宗買賣個案，較前周(1月22日至1月28日)的71宗再減少3%，創近8周新低。

全港50個指標屋苑於上周(1月29日至2月4日)共錄69宗買賣個案，較前周(1月22日至1月28日)的71宗再減少3%，創近八周新低。

三區惟新界成交回落 嘉湖山莊交投按周少 56%

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量均有增加，新界區則按周減少，該區21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，較前周的35宗減少23%，其中YOHO Town及嘉湖山莊分別錄得3宗及4宗成交，按周各自減少57%及56%；名城、沙田第一城、荃灣中心、錦繡花園及映灣園各自僅錄1宗買賣，分別按周減少50%。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄10宗成交，較前周的9宗增加1宗或11%，其中藍籌屋苑太古城上周錄得3宗買賣，按周增加2倍；康怡花園、南豐新村及鯉景灣則打破前周「捧蛋」的局面，上周各自錄得1宗交投。