熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-02-07 10:59:05

50指標屋苑買賣按周少3% 創8周新低 新春二手交投漸收爐｜樓市數據

分享：
50指標屋苑買賣按周少3% 創8周新低 新春二手交投漸收爐｜樓市數據

陳海潮表示，臨近農曆新年節日氣氛濃厚，買賣雙方忙於準備過年，二手屋苑交投逐漸「收爐」。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，臨近農曆新年節日氣氛濃厚，買賣雙方忙於準備過年，二手屋苑交投逐漸「收爐」。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(129日至24)共錄69宗買賣個案，較前周(122日至128)71宗再減少3%，創近8周新低。

50指標屋苑買賣按周少3% 創8周新低 新春二手交投漸收爐｜樓市數據

全港50個指標屋苑於上周(1月29日至2月4日)共錄69宗買賣個案，較前周(1月22日至1月28日)的71宗再減少3%，創近八周新低。

三區惟新界成交回落 嘉湖山莊交投按周少56%

按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑的交投量均有增加，新界區則按周減少，該區21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，較前周的35宗減少23%，其中YOHO Town及嘉湖山莊分別錄得3宗及4宗成交，按周各自減少57%56%；名城、沙田第一城、荃灣中心、錦繡花園及映灣園各自僅錄1宗買賣，分別按周減少50%

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄10宗成交，較前周的9宗增加1宗或11%，其中藍籌屋苑太古城上周錄得3宗買賣，按周增加2倍；康怡花園、南豐新村及鯉景灣則打破前周「捧蛋」的局面，上周各自錄得1宗交投。

50指標屋苑買賣按周少3% 創8周新低 新春二手交投漸收爐｜樓市數據

嘉湖山莊上周錄得4宗買賣，按周減少56%。(資料圖片)

美孚新村成交量增14%8 全港11個屋苑「捧蛋」

至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄32宗交投，較前周的27宗增加19%，當中海逸豪園及港灣豪庭各自錄得3宗買賣，按周增幅分別達2倍；美孚新村成交量由前周的7宗，增加14%至上周的8宗。

此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有11個屋苑錄得「零成交」，較前周的19個減少42%，當中九龍區及新界區分別佔5個及4個屋苑，港島區則佔2個，為海怡半島和嘉亨灣。

陳海潮指出，美聯儲局連續四次議息結果決定維持利率不變，市場相信息口已見頂，對樓市帶來利好作用，不過農曆年假期前經濟活動趨靜，相信指標屋苑交投量，要到過年後方逐步恢復正常。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受