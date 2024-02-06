Island ECC教會7.5億購北角新光戲院作會址｜名人沽貨

由資深投資者羅守輝或相關人士持有的北角英皇道僑輝大廈全幢約77.41%業權(即新光戲院現址)，於去年7月以招標形式推售。最新市場消息指，物業以約7.5億元易主，造價較去年市場估值8至10億元為低，新買家是Island ECC教會，早在8年前已對上述物業感興趣，惟當時項目業主未有出售念頭，加上項目當時市場估值高達12億元，超出教會預算，而是次交易，該教會透過銀行融資買入物業。

上述物業為北角英皇道413至423號僑輝大廈戲院部分、地下、1至6樓及天台，即新光戲院現址。物業於去年7月以公開招形式出售約77.41%業權，總建築面積約涉9.6萬方呎，總地盤面積則約2.98萬方呎，以現狀連租約形式出售。消息指，新買家是一家名為The Island Evangelical Community Church (下稱Island ECC)的教會，信徒主要為外籍人士，該教會目前承租鰂魚涌區內甲廈作會址，月租約逾150萬元。據Island ECC在上周日發出的內部郵件指，「我們期待與當地社區合作，同時尊重其文化遺產。」目前計劃改建以增加戲院座位，並重新開發上層物業以提供零售及住屋空間。