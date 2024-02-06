中島美嘉演唱會｜亞博騷慶功獲贈巨型紅酒 中島美嘉偕老公拉隊拆避風塘辣蟹

日本歌姬中島美嘉一連兩場演唱會《MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG》圓滿結束，完騷後，中島美嘉拉隊到銅鑼灣食辣蟹慶功，大會主辦安排三層高巨型蛋糕為本月19日生日的中島美嘉送上驚喜，餐館老闆更即席送上巨型紅酒祝賀中島美嘉演唱會成功，連環驚喜下，中島美嘉笑逐顏開，雙手合十，連番道謝。

曾演真人版電影《NANA》的中島美嘉，在港首個個人演唱會吸引大批樂迷朝聖，首次開港騷的她一連兩晚賣力獻唱，以近30首金曲回饋樂迷，前晚（4日）在亞洲博覽館表演後，中島美嘉與結他手老公馬谷勇拉隊到銅鑼灣財記辣蟹私房菜慶功，大會為美嘉安排豪華海鮮宴，讓她品嚐香港地道風味美食，美嘉對避風塘炒辣蟹、椒鹽瀨尿蝦皇及清蒸東星斑等美食讚不絕口。