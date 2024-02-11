熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-11 19:30:00

中年好聲音2｜初二晚誕生12強 陳慧嫻親揭事業高峰暫別樂壇之謎

分享：

陳慧嫻在節目中大談暫別樂壇之謎。

今日是大年初二，《中年好聲音2》進入《陳慧嫻金曲賽 喜氣洋洋賀十二強！》下半場， 有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。今集出場名單如下：《歸來吧》譚輝智、《我寂寞》黃劍文、《夜機》安雅希、《傻女》陳燕娜、《月亮》沈宗賢和《與淚抱擁》劉威煌

自彈自唱的劍文演出《我寂寞》，大晒煙嗓唱出寂寞感覺，而他的留鬚流浪造型亦加分不少，慧嫻大讚：「恭喜晒你，呢隻歌你做咗好多功課，畀到嘢我睇、畀到嘢我聽，真係畀咗好多心機落去，呢樣值好多分，令我好感動。」肥媽亦大讚劍文做足功課：「引用一句好老土嘅說話，海上扒龍船，岸上有人見，你真係有做功課。」伍仲衡則說：「自從《愛很簡單》個回合，已經覺得你返咗嚟，同埋你畀咗呢首歌新嘅面孔，有啲王傑嗰啲浪子Feel，好不羈，好鬼正呀你！」

黃劍文自彈自唱《我寂寞》。

穿上酒紅裙的安雅希獻唱《夜機》，她將歌曲改編成Bossa Nova風格，雅希邊唱邊搖Chill到爆。對於雅希的演出，慧嫻說：「你係一個戰鬥格嘅歌手，但呢隻歌唔係太適合比賽，你聲音係屬於厚同低沉，唱呢隻歌係好聽，不過呢隻咁平淡嘅歌表現唔到你威猛嘅地方。」伍仲衡亦認同慧嫻所說：「呢隻歌大部分時間係中低音，而你嘅高音係好聽，攞分好多時喺個Chorus度，要有啲嘢畀人聽。」張佳添則說：「 Bossa Nova係輕鬆嘢，大強（吳大強）唱可以攞到好高分，你會玩啲Ad-lib，但Phrasing上面唔夠新鮮感畀我哋，你Own唔到呢個版本，聽完之後係覺得好好聽，但未夠Impressed囉。」

安雅希獻唱 Bossa Nova版《夜機》。

《夜機》乃慧嫻爆紅作品之一，當年正值事業高峰的慧嫻宣布暫別樂壇遠赴美國讀書，令一眾歌迷依依不捨，今集慧嫻自揭箇中原因：「我個人好簡單，唔多諗嘢，多得我老竇係超級控制狂，佢話咩我就做咩，雖然我有唱《反叛》，但都係被迫㗎啫！爸爸覺得我唱咗歌，滿足咗自己愛好喇，咁不如讀埋大學，如果第時唔唱歌，都起碼有個學歷喺度，當時我自己都喊，都好唔捨得啲歌迷。」

譚輝智

劉威煌

沈宗賢

陳蒨葶

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受